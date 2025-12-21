B1 Inregistrari!
Concert extraordinar de colinde! Corul Madrigal a adus magia sărbătorilor în centrul Bucureștiului

21 dec. 2025, 12:29
Sursă foto: Facebook/ @madrigal
  1. Câți bucureșteni au participat la concertul susținut de Corul „Madrigal-Marin Constantin”
  2. Care a fost principalul scop al concertului de colinde

Concert extraordinar pentru Bucureșteni! Mii de oameni au venit să vadă spectacolul uimitor susținut de Corul „Madrigal-Marin Constantin”, la casa-simbol „La Mița Biciclista”, din Capitală. În aer liber, corul a interpretat 11 colinde românești, care au adus atmosfera de sărbători în inimile oamenilor. 

Câți bucureșteni au participat la concertul susținut de Corul „Madrigal-Marin Constantin”

Un dar pentru mii de bucureșteni. Asta a fost concertul de colinde organizat în inima Capitalei. Corul Național de Cameră „Madrigal-Marin Constantin”, sub bacheta dirijoarei Anna Ungureanu, a susținut un concert de colinde desfășurat în fața casei istorice „La Mița Biciclista”. Anna Ungureanu se află în poziția de principal dirijor al Corului de mai bine de un deceniu.

„Dacă Madriganul este simbolul Crăciunului în România, «La Mița Biciclista» este simbolul Crăciunului în București. Or, aceste două branduri extrem de puternice s-au unit și au colindat în această seară 11 mii de bucureșteni care s-au strâns și au ascultat în cea mai mare liniște colindele românești. Acesta este spiritul Crăciunului, iar de aici, de la «Mița Biciclista» cred că va porni, cu siguranță până săptămâna viitoare, la venirea Moșului, în tot orașul”, a declarat Emil Pantelimon, managerul Corului „Madrigal-Marin Constantin”.

Din drag pentru concertul extraordinar, oamenii s-au înghesuit să vadă măcar o frântură din spectacol. N-au ținut cont nici de frig, nici de îmbulzeală și s-au bucurat de fiecare colind.

Care a fost principalul scop al concertului de colinde

Concertul a fost conceput ca un dar pentru comunitatea din jurul stabilimentului creativ, dar și pentru cei care au dorit să întâmpine Crăciunul într-o atmosferă solemnă.

Decorul impresionant al clădirii-simbol „La Mița Biciclista” a completat perfect atmosfera festivă adusă de concertul de colinde. Decorațiunile sunt inspirate de Steaua care i-a condus pe cei trei magi spre ieslea unde s-a născut Iisus, potrivit relatărilor biblice.

La celebrarea a 36 de ani de la căderea regimului comunist, Corul „Madrigal-Marin Constantin” a interpretat și colinde care, înainte de Revoluția din 1989 erau interzise.

