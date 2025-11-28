În încercarea de a-și depăși propriile limite, Primăria Constanța a reușit să construiască imagini de coșmar la Târgul de Crăciun din Piața Ovidiu. Zeci de ursuleți de pluș stau spânzurați de fațata unui bloc. O idee similară au avut și autoritățile din Focșani, iar execuția a fost aproape, dacă nu chiar mai dezastruoasă decât în orașul de la malul mării.

Ce părere au oamenii de Târgul de Crăciun din Constanța

Târgul de Crăciun din Piața Ovidiu are șanse reală să câștige titlul de cel mai urât târg din România. Administrația locală, vizibil inspirată de decorațiunile din marile orașe europene, a decis atârnarea a aproximativ 30 de ursuleți de pluș pe fațata a două clădiri din centrul orașului, una neterminată și alta, cu urme evidente de uzură. Nu doar că par spânzurate, dar imaginile parcă desprinse dintr-un film de groază sunt asigurate și de culoarea gri a imobilului încă neterminat, pereții crăpați ai celuilalt bloc și nu în ultimul rând, de rufele puse la uscat de locatari.

Pozele, postate pe , au stârnit un val de comentarii ironice.

„Foarte frumos! Rufe întinse la uscat, tencuială căzută și cireașa de pe tort, ursuleți escaladând cladirea ! Puteau să o îmbrace cu plasă verde si după atârnau urșii ! Dar…..”, a comentat imaginea o femeie din Constanța.

„Ce este bătaia asta de joc? Doamne ferește! Mai bine nu organizează deloc, măcar nu se mai fac de râs!”, a fost comentariul unei alte persoane.

Focșănenii, apel disperat la autorități să dea jos decorațiunile

Nici la Focșani, încercările autorităților locale nu au fost primite prea bine de localnici. Și aici, ursuleții atârnați de cabluri au fost principala nemulțumire a oamenilor. În plus față de cei de la Constanța, cei de la Focșani sunt extrem de murdari și ponosiți, promovând o imagine de-a dreptul dezolantă.

„Sper din toată inima ca Primăria Focșani să convingă operatorul economic ce operează în centrul orașului să dea jos ursuleții ultra murdari și ponosiți și să nu promovăm de aceste sărbători mizerie și jucării ultra murdare spânzurate! E de toată jena ce am văzut astăzi!”, a scris o focșăneancă revoltată de ceea ce a văzut în Piața Unirii.

„Dacă vă urâți copilașii și vreți să-i traumatizați pe viață, aduceți-i să petreacă Crăciunul la Focșani! Avem ursuleți trași în țeapă plus niște creaturi sclipikitchoase inimaginabil de hidoase. Oare am dat și bani pe aceste „decorațiuni” sau ni le-a aruncat vreun județ ce le avea în beci din anii 80. Să mă anunțați când se iese din atmosfera de sărbătoare că io până-n ianuarie/februarie nu mai calc prin Piața Unirii”, a comentat o altă persoană din oraș.