Coșmarurile Loredanei, fata care a ucis-o pe prietena ei, în Mangalia. „Am început să mă rog să mă ierte”

, cea mai bună prietenă a ei, a declarat că a visat-o, în timpul unei audieri. Criminala a spus la audieri că a fost dezamăgită de Alina, în acel moment.

Cum a planificat criminala să o ucidă pe prietena ei

La audieri, cum a ucis-o pe prietena ei, iar totul ar fi început de la o ceartă. Loredana a înjunghiat-o mortal pe Alina și a povestit cum a vrut să scape de trupul ei, potrivit

„În timp ce era întinsă în pat, cu lumina stinsă, eu eram lângă patul ei, ea fiind cu fața spre perete, moment în care Alina s-a mișcat, eu plângeam pentru că nu voiam să o înjunghii, însă m-am speriat și am lovit-o cu cuțitul în gât când Alina s-a întors către mine. Imediat, Alina s-a ridicat din pat asupra mea, eu scăpasem cuțitul. Alina m-a lovit cu pumnul în față, moment în care am căzut eu la pământ. În cădere, am dărâmat scaunul din cameră și probabil atunci s-a produs zgomotul.

În timp ce eram la pământ, Alina m-a strâns de gât, mi-a produs acele leziuni la gât și căuta cuțitul care era pe podea, întrucât era încă întuneric în cameră. Am început să caut și eu cuțitul în cameră de frică să nu mă lovească Alina, l-am găsit și am lovit-o în umăr”, a spus Loredana.

Ucigașa a visat-o pe prietena ei

Mai mult, criminala a spus că regretă fapta pe care a comis-o și se gândește la prietena ei, ba chiar a și visat-o.

„Încă o dată, regret fapta pe care am săvârșit-o și îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat, am momente când încă mă gândesc la ea, am avut chiar și un coșmar cu Alina și am început să mă rog să mă ierte”, mai adăugat ucigașa.

În 6 august, în jurul dimineții, un pescar a găsit sub o bancă o valiză în care se afla cadavrul Alinei, El a sesizat poliția, care s-au deplasat la locul faltei și au identificat trupul, apoi criminala a fost prinsă de către oamenii legii.