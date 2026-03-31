Costurile pentru întreținerea au crescut semnificativ în ultimii ani. Creșterea unui patruped a devenit mai scumpă ca niciodată.

Mulți stăpâni spun că ajung să cheltuiască mai mult pe hrană, tratamente și îngrijire decât pentru propriile nevoi. Doar pentru mâncare și recompense, sumele depășesc anual un miliard de euro.

Cât de scump a devenit hobby-ul creșterii câinilor de concurs

Un hobby considerat cândva o plăcere a devenit astăzi un efort financiar consistent. Creșterea câinilor pentru concursuri implică investiții tot mai mari, de la hrană premium și îngrijire atentă până la dresaj specializat. Costurile pot ajunge la mii de euro pe an.

Proprietarii spun că resimt din plin scumpirile, mai ales când vine vorba de hrană. Prețurile pot ajunge chiar și la 20–40 de lei pe kilogram.

„Cu preţurile actuale este foarte greu şi extrem de costisitor. Toate preţurile au sărit în sus”, a transmis vicepreşedintele , notează observatornews.ro.

În spatele acestor majorări stau factori precum creșterea TVA-ului, inflația și scumpirea carburanților, care au dus la un val de scumpiri în lanț.

Câți bani scoți din buzunar lună de lună pentru un câine

Întreținerea unui câine a devenit o cheltuială constantă tot mai greu de ignorat. spun că doar hrana poate ajunge la 300–400 de lei lunar pentru un singur animal, în funcție de calitatea aleasă. În cazul celor care au mai mulți câini, costurile cresc rapid. Într-o canisă cu șapte exemplare, suma poate urca până la aproximativ 4.000 de lei pe lună.

Și totuși, mâncarea nu este cea mai mare cheltuială. „Între şase şi zece săptămâni mergem la grooming. O sesiune de înfrumuseţare este mai costisitoare decât mersul la salon al proprietarei. Deci undeva între 300 şi 400, la talia lui”, a declarat o proprietară de câine pentru sursa menționtă.

Iar scumpirile nu îi afectează doar pe cei care participă la concursuri, ci pe toți , indiferent de rasă sau stil de viață.

Un câine obișnuit, un buget tot mai mare

Nici animalele de companie obișnuite nu mai sunt ușor de întreținut, iar costurile cresc de la lună la lună. Doar hrana pentru un câine de rasă poate ajunge între 300 și 600 de lei lunar, în funcție de talie și de calitatea produselor alese. La aceste cheltuieli se adaugă și vizitele la salon, unde un tuns costă între 150 și 300 de lei, o dată la două-trei luni. Pentru mulți proprietari însă, aceste costuri nu sunt un obstacol.

„Dacă vrei să îţi asumi că-ţi iei un câine ca şi membru al familiei, nu ne sperie neapărat cheltuielile. Îţi iei un membru al familiei, nu îţi iei o jucărie”, spun iubitorii de animale.

În paralel, scumpirile se simt puternic și în cabinetele veterinare. Un set obișnuit de analize ajunge la 250–500 de lei pentru un câine de talie mică, iar sau spitalizarea pot ridica nota de plată la câteva mii de lei.