B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Cozonacul de Paște care nu dă greș niciodată. Rețeta lui Sorin Bontea explicată pas cu pas (VIDEO)

Ana Beatrice
06 apr. 2026, 11:02
Sursă Foto: Facebook -Chef Sorin Bontea
Cuprins
  1. Ce face ca rețeta de cozonac a lui Sorin Bontea să fie atât de apreciată
  2. Cum prepari pas cu pas cozonacul pufos după rețeta lui Sorin Bontea

Paștele bate la ușă, iar în bucătării începe forfota pregătirilor și mirosul inconfundabil de bunătăți. În topul preferințelor rămâne cozonacul pufos, vedeta mesei de sărbătoare. Cei care vor un rezultat sigur și delicios pot încerca rețeta lui Sorin Bontea.

Ce face ca rețeta de cozonac a lui Sorin Bontea să fie atât de apreciată

Sorin Bontea, unul dintre cei mai cunoscuți șefi bucătari din țara noastră, propune o variantă clasică pentru acest preparat. Rețeta este foarte bine echilibrată și gândită astfel încât să iasă perfect chiar și pentru cei fără multă experiență în bucătărie. Aluatul este bogat și fin, obținut din ingrediente simple și bine alese.

Pentru preparare ai nevoie de 1 kg de făină, 350 g de zahăr și 8 gălbenușuri. Se adaugă coajă rasă de lămâie, 50 ml de ulei, o jumătate de linguriță de sare și 14 g de drojdie uscată. La final, completezi cu esență de vanilie, un pachet de unt și 1 litru de lapte cu 3,5% grăsime, pentru un aluat cremos și aromat.

Umplutura completează perfect preparatul și îi dă un gust intens. Aceasta conține 80 g de cacao, 250 g de nucă pisată și 25 ml de esență de rom. Se adaugă și albușurile rămase, pentru un miez bogat și aromat.

Totul pornește de la pregătirea corectă a ingredientelor. Încălzești 600 ml de lapte, iar restul de 400 ml îl folosești pentru a dizolva zahărul. Într-un bol încăpător, combini făina, drojdia și ingredientele uscate, apoi adaugi pe rând ouăle, laptele cald și vanilia, în adâncitura formată în mijloc.

Frământarea trebuie făcută temeinic, în mai multe reprize, pentru ca aluatul să devină elastic și bine aerat. După prima etapă, aluatul se lasă la crescut aproximativ o oră și jumătate. La fiecare 30 de minute, se reia frământarea și împăturirea pentru un rezultat cât mai pufos, explică chef Sorin Bontea într-un videoclip postat pe canalul său de YouTube.

Între timp, pregătești umplutura din albușuri bătute cu zahăr, nucă, cacao și esență de rom. Aluatul crescut se împarte în patru, se întinde, se umple și se rulează, apoi se răsucește în formă de spirală. Cozonacii se pun în tăvi unse și se lasă la dospit încă 45 de minute, pentru a crește uniform. Apoi se ung cu ou și lapte și se coc la 170°C timp de aproximativ 50 de minute, până devin aurii și apetisanți.

Tags:
Ultima oră
13:20 - Ucrainenii au bombardat portul prin care ajunge petrol din Kazahstan în România. Livrările au fost blocate
13:19 - Virgil Popescu: „Niciun liberal, indiferent dacă îl iubește sau nu îl iubește pe Ilie Bolojan, nu va accepta ca PSD să-i schimbe premierul” (VIDEO)
13:10 - Cum ar putea interveni România în Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării explică scenariile. Există riscuri pentru securitatea României?
12:55 - Românii, mai prudenți de Paște. Doar 2 din 10 fac cumpărături în exces, dar 75% resimt stres financiar
12:49 - Experții recomandă rezerve alimentare în fiecare locuință. Ce ar trebui să ai în casă pentru situații de urgență
12:47 - Ședință de criză la Cotroceni. Ilie Bolojan, împreună cu miniştrii Energiei şi Transporturilor convocați de președintele Nicușor Dan
12:42 - Prețurile cresc artificial. Românii, păcăliți la raft. Avertisment de la Consiliul Concurenței: „Se încalcă legea!”
12:34 - Două vedete ale televiziunii publice în fața instanței. Telenovela dintre Marian Olaianos și Nadine Vlădescu continuă la Judecătoria Sectorului 1
12:34 - Surse: După ce s-a aflat că Trump nu va veni în România, este posibil ca nici Nicușor Dan să nu mai meargă în SUA. De ce s-ar putea anula vizita
12:22 - Rușii ar vrea să bombardeze porturile românești. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Rusiei cere bombardarea porturilor din România și Bulgaria