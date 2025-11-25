B1 Inregistrari!
Constanța Port Business Association s-a înscris în competiția pentru un loc în CA al Portului Constanța. Viorel Panait: "Noi am putea să dovedim că aducem un nivel foarte mare de expertiză" (VIDEO)

Ana Maria
25 nov. 2025, 19:54
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Ce a declarat Viorel Panait, președintele Consiliului Director al CPBA
  2. Ce reprezintă Constanța Port Business Association
  3. S-a înscris CPBA în competiție și ce urmează
  4. Ce șanse sunt ca CPBA să obțină un loc în Consiliul de Administrație

Constanța Port Business Association (CPBA) s-a înscris în competiția lansată de Ministerul Transporturilor pentru ocuparea unui loc în Consiliul de Administrație al Portului Constanța, o mișcare considerată esențială pentru modernizarea și adaptarea celui mai mare port al României la cerințele europene.

Ce a declarat Viorel Panait, președintele Consiliului Director al CPBA

Asociația Oamenilor de Afaceri Port Constanța (Constanța Port Business Association – CPBA) a decis să participe pentru a oferi expertiza acumulată în mediul privat și pentru a contribui la o guvernanță corporativă eficientă.

Viorel Panait, președintele Consiliului Director al CPBA, a explicat în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, faptul că această competiție trebuie să respecte criterii clare și transparente:

„În mod evident, așa cum a arătat domnul președinte Nicușor Dan, este necesar ca să existe o expertiză adusă din mediul privat, în așa fel încât companiile statului să fie competitive.

Noi, Constanța Port Business Association, dorim să ne aducem contribuția la această chestiune.”, a menționat Viorel Panait.

Ce reprezintă Constanța Port Business Association

Panait a prezentat, pe scurt, structura și forța economică a CPBA, organizație care reunește:

„Să vă spun, de fapt, pe scurt, ce suntem noi. Constanța Port Business Association reprezintă:

  • 19 terminale portuare de operare și depozitare de mărfuri,
  • 12 furnizori de servicii de transport, alte servicii maritime și logistică,
  • 6 mari comercianți, firme multinaționale de mărfuri agricole și produse petroliere,
  • 12 furnizori de servicii pentru infrastructură și suprastructură portuară, IT și telecomunicații,

având o cifră de afaceri de 8,45 miliarde lei, 8413 salariați și un volum de mărfuri de 63,2 milioane de tone, reprezentând o contribuție la total mărfuri operate portuar de cca. 80%.”, a precizat președintele Consiliului Director al CPBA.

În aceste condiții, noi suntem încrezători că această competență care reprezintă suma capacităților pe care membrii noștri o au – asociația – , această organizație care este fără scop patrimonial o poate aduce în sprijinul dezvoltărilor pe care trebuie să le aibă Portul Constanța, așa cum este declarat, de punct strategic.

(…) Ori, în aceste condiții, noi suntem încrezători că semnalele pe care le putem aduce, pe deoparte, din piață și din mediul economic real, capacitatea noastră de a transfera cunoștințe de guvernanță corporativă în acest sistem ar trebui să fie un adevărat avantaj.

Contextul în care se face o asemenea selectare obiectivă, potrivit legii, pentru Consiliile de administrație ale companiilor de stat, sunt încrezător că ar trebui să fie una obiectivă și care ar trebui să preia expertiza pe care noi o oferim„, a mai adăugat Viorel Panait, președintele Consiliului Director al CPBA.

S-a înscris CPBA în competiție și ce urmează

Întrebat despre înscrierea în competiție, Panait confirmă:

„Noi ne-am înscris în această competiție ca persoană juridică, vreau să subliniez acest aspect. Persoana juridică trebuie să-și desemneze reprezentanți pentru această chestiune.

Am depus toate documentele, am participat la interviurile organizate și ne așteptăm ca în aceste condiții, pentru că, eu vă spun, noi venim cu inimă bună în acest context. Nu criticăm, dar vrem să aducem eficiență și knowledge-ul nostru în acest proces”.

Ce șanse sunt ca CPBA să obțină un loc în Consiliul de Administrație

Viorel Panait se declară optimist în ceea ce privește șansele pentru a obține un post în Consiliul de Administrație. El adaugă că, într-o competiție deschisă, CPBA poate demonstra nivelul ridicat de expertiză.

„Șanse avem. Important este dacă cineva va trata în mod obiectiv această ofertă de potențial de cunoaștere, de competențe pe care noi o facem.

Sunt convins că dacă am pune față în față oricare dintre candidați și toți candidații, noi am putea să dovedim că aducem un nivel foarte mare de expertiză”, a mai adăugat Viorel Panait.

