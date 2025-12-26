În seara de Crăciun, o fetiță din București, Isabela, a primit un dar neașteptat și prețios: o scrisoare oficială venită direct din Cetatea Vaticanului. Documentul îi răspundea la desenul și mesajul despre și copiii loviți de război pe care Isabela le trimisese Papei Leon al XIV-lea în luna septembrie. Plicul a ajuns exact înainte ca familia să pornească spre Sfânta Liturghie.

Un răspuns venit din inima Vaticanului

Scrisoarea, datată 25 decembrie 2025, a fost trimisă în numele Papei Leon al XIV-lea și semnată de monseniorul Anthony Ekpo, scrie Click.

Mesajul începe cu un ton cald și direct: „Dragă Isabela, Papa Leon al XIV-lea a primit scrisoarea ta și desenul pe care i l-ai trimis, iar pentru acestea îți mulțumește din toată inima.”

Pontiful îi spune fetiței că a fost impresionat de gestul ei: „Este foarte frumos că te rogi pentru pace și pentru copiii care suferă din cauza războiului. Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Isus, care îi ascultă mereu pe cei mici și ascultă mereu ceea ce Îi spun cu sinceritate. Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate.”

O dorință îndeplinită

Scrisoarea continuă cu binecuvântări pentru întreaga familie: „Sfântul Părinte va continua să te poarte în rugăciunile sale, împreună cu familia ta și cu toți copiii lumii și îți trimite Binecuvântarea Sa, pe care o extinde cu drag și părinților tăi.”

Părinții Isabelei au povestit pentru Vatican News că fetița lor a pregătit îndelung desenul și visa să îl înmâneze personal Sfântului Părinte, cu ocazia Jubileului dedicat speranței.

Din cauza mulțimii mari de la audiența generală din septembrie, acest lucru nu a fost posibil, dar Isabela nu a renunțat și a trimis scrisoarea prin poștă.

Semn divin în seara de Crăciun

Momentul în care plicul a ajuns în cutia poștală, chiar înainte de a pleca la Sfânta Liturghie, a fost pentru întreaga familie un adevărat semn divin. Pentru Isabela, scrisoarea a devenit cel mai prețios cadou de Crăciun, amintindu-i că gesturile sincere și rugăciunile celor mici sunt ascultate și apreciate.