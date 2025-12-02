B1 Inregistrari!
Crăciun la Casa Albă: Melania Trump a prezentat decorațiunile și tematica din acest an

Selen Osmanoglu
02 dec. 2025, 12:00
Sursa foto: Captură Youtube/ The White House
Cuprins
  1. Melania Trump, designerul principal al sărbătorilor
  2. Tematica aleasă: „Acasă este acolo unde se află inima ta”
  3. Decorul spectaculos al Casei Albe
  4. Când încep vizitele publice

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, s-a pregătit pentru Crăciunul de la Casa Albă. Pe 1 decembrie, ea a prezentat tematica aleasă și a arătat fotografii cu decorul impresionant.

Melania Trump, designerul principal al sărbătorilor

Soția lui Donald Trump continuă tradiția de a fi designerul principal al Reședinței Executive. De la începutul lunii noiembrie, Melania a supravegheat transformarea Casei Albe, asigurându-se că fiecare detaliu este perfect, scrie Click.

Ornamentele, luminile și aranjamentele florale sunt atent alese pentru a crea o atmosferă magică, specifică sărbătorilor de iarnă.

Tematica aleasă: „Acasă este acolo unde se află inima ta”

Pentru acest an, Prima Doamnă a ales tema „Acasă este acolo unde se află inima ta”, care reflectă spiritul american de generozitate, patriotism și recunoștință. Într-un mesaj publicat online, Melania a explicat că ornamentele onorează cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite:

„Colecția de ornamente Celebrating America se inspiră din cea de-a 250-a aniversare a națiunii noastre. Fiecare piesă reflectă binecuvântările sărbătorilor pe care le prețuim ca americani, onorând bogata noastră moștenire și tradițiile comune”, a declarat Prima Doamnă.

Decorul spectaculos al Casei Albe

Melania Trump a transformat Reședința Executivă într-un adevărat palat al sărbătorilor de iarnă. În total, casa este împodobită cu 51 de brazi, 10.000 de fluturi artificiali, 7.620 de metri de panglici, 75 de coroane și sute de luminițe. Piesa centrală este bradul de peste 5,5 metri din Camera Albastră, decorat cu peste 2.800 de stele aurii și ornamente care reprezintă simbolurile fiecărui stat american.

Alte atracții includ portretele lui Donald Trump și George Washington realizate din piese Lego, expuse în Camera Verde, și o replică a Casei Albe din 50 de kilograme de turtă dulce, amplasată în Sala de Mese de Stat. Această capodoperă reproduce Porticul de Sud și oferă o privire unică asupra Camerei Galbene din reședința privată.

Când încep vizitele publice

Începând cu 2 decembrie, publicul va putea vizita Casa Albă și admira decorul spectaculos.

Reprezentanții administrației se așteaptă ca zeci de persoane să treacă pragul Reședinței Executive pentru a se bucura de magia sărbătorilor și de aranjamentele impresionante pregătite de Prima Doamnă.

