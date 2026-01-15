Locuitorii din Craiova se confruntă din nou cu lipsa căldurii, în plină iarnă, după apariția unei noi avarii pe rețeaua primară de termoficare. Situația readuce în atenție fragilitatea infrastructurii și tensiunile acumulate între autorități, operatori și populația afectată.

Ce a provocat noua oprire a căldurii în oraș

Joi, 15 ianuarie, furnizarea agentului termic a fost întreruptă din cauza unei avarii apărute pe rețeaua primară de , în zona centrală a orașului, în apropierea Hotelului Ramada. Incidentul a determinat oprirea sistemului pentru cel puțin 24 de ore, afectând funcționarea normală a încălzirii centralizate.

Potrivit reprezentanților , reluarea furnizării este estimată pentru data de 16 ianuarie 2026, ora 15.30, în funcție de evoluția lucrărilor de remediere. Peste 40 de puncte termice au fost scoase temporar din funcțiune, ceea ce înseamnă că aproape întreg municipiul racordat la sistemul centralizat a rămas fără căldură.

Câte cartiere și puncte termice sunt afectate

Compania furnizoare a transmis o listă amplă a punctelor termice afectate, subliniind amploarea întreruperii și dificultatea gestionării situației într-un timp scurt. „Vor fi afectați consumatorii arondați punctelor termice: PT 4, 2, 5, 11, 3, 1, 20, 21, 17, 15 Brazda lui Novac PT P.Unirii, PT Vasile Conta, PT Romul, PT Patria, PT Revoluției, PT 15, 13, 14, 11, 8, 9, 5, 12, 7, 6 Calea București, PT Horia, PT Mihai Viteazul, PT Filarmonica, PT Horezu, PT 23 August, PT 1, 2, 3, 4 1 Mai, PT 1, 2 Romanescu”, informează Societatea Electrocentrale Craiova.

Pentru mulți locuitori, întreruperea repetată a devenit o constantă a sezonului rece, mai ales în contextul temperaturilor scăzute din ultimele zile.

Actuala oprire este a patra din acest an, iar ultima avarie fusese remediată cu doar o zi înainte, fapt care accentuează nemulțumirea populației. Frecvența incidentelor ridică semne de întrebare legate de starea rețelei primare și de capacitatea sistemului de a face față solicitărilor.

În acest context, primarul municipiului, Olguța Vasilescu, a atras atenția public asupra problemelor structurale ale operatorului de energie termică, vorbind despre lipsa investițiilor și degradarea infrastructurii.

Ce acuzații lansează primarul la adresa operatorului

Într-o postare publicată pe Facebook, Vasilescu a descris situația drept rezultatul unor ani de neglijență și subfinanțare, cu efecte directe asupra confortului locuitorilor.

„Ce se întâmplă acum la Electrocentrale e rezultatul bătaiei de joc la adresa craiovenilor de ani de zile, ca urmare a lipsei de alocare de bani pentru reparații. Electrocentrale Craiova s-a desprins din CEO Oltenia, societate cu sediul la Târgu Jiu și care, cel puțin în ultimii 10 ani înainte de desprindere, nu a făcut nicio investiție care să scadă poluarea sau să ducă la funcționarea în parametrii normali a instalațiilor vechi de 50 de ani. (…)”

Primarul a subliniat, de asemenea, dificultățile financiare și tehnice cu care se confruntă societatea, anunțând intenția administrației locale de a dezvolta o nouă capacitate de producție.

„Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât finanțe, cât și de funcționare, se fac eforturi disperate ca să trecem iarna aceasta, iar Primăria Craiova urmează să dezvolte o nouă capacitate de producție, pentru care a făcut deja toate demersurile legale necesare, fiindcă acolo unde Guvernul nu e interesat de propriile societăți, trebuia să găsim noi altă soluție”, mai scrie Olguța Vasilescu, portivit Ziare.com.