Acasa » Eveniment » Creierul și viața online: cum afectează atenția, emoțiile și somnul? Iată ce spun specialiștii

Creierul și viața online: cum afectează atenția, emoțiile și somnul? Iată ce spun specialiștii

Selen Osmanoglu
04 feb. 2026, 10:47
Creierul și viața online: cum afectează atenția, emoțiile și somnul? Iată ce spun specialiștii
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. De ce creierul este „prins” de ecrane
  2. Ce se întâmplă când stimularea devine excesivă
  3. Fragmentarea atenției și efectele pe termen lung
  4. Legătura dintre mediul online și anxietate
  5. Somnul, prima victimă a excesului digital
  6. Cum să-ți protejezi creierul

Telefonul vibrează, notificările se succed rapid, videoclipurile apar „doar pentru tine”. Pentru majoritatea oamenilor, viața online a devenit un spațiu paralel, unde petrec ore întregi zilnic. Neuroștiința avertizează însă că mintea umană nu este adaptată pentru un flux continuu de stimuli digitali, iar efectele asupra atenției, sănătății mintale și somnului pot fi semnificative.

De ce creierul este „prins” de ecrane

Creierul uman caută noutatea. În trecut, informația neașteptată putea fi hrană, pericol sau oportunitate, conform descopera.ro.

Astăzi, mecanismele evolutive sunt activate de notificări, videoclipuri scurte și feed-uri infinite. În centrul procesului se află dopamina, neurotransmițător asociat cu anticipația și dorința de noutate.

Fiecare mesaj, fiecare clip imprevizibil declanșează o mică eliberare de dopamină, similar cu recompensele variabile din jocurile de noroc.

Ce se întâmplă când stimularea devine excesivă

Problema nu este mecanismul în sine, ci frecvența. Orele petrecute online expun creierul la sute sau mii de micro-recompense zilnic. Cercetările arată că expunerea prelungită la conținut digital foarte stimulativ reduce toleranța la activități care necesită concentrare susținută.

Citirea unui text lung sau urmărirea unui film fără întreruperi devin dificile. Aceasta nu este lipsă de voință, ci plasticitatea cerebrală, capacitatea creierului de a se remodela după obiceiurile zilnice.

Fragmentarea atenției și efectele pe termen lung

Atunci când atenția este constant fragmentată, creierul rămâne într-o stare de alertă superficială, pregătit pentru următorul stimul.

Pe termen lung, memoria de lucru, planificarea și claritatea gândirii pot fi afectate. Sarcinile complexe par mai obositoare, iar răbdarea scade.

Legătura dintre mediul online și anxietate

Rețelele sociale adaugă comparație constantă, evaluare și validare socială. Creierul reacționează puternic la statut și apartenență, iar lipsa validării poate declanșa anxietate, depresie sau insomnie.

Efectele sunt mai pronunțate în rândul adolescenților și tinerilor adulți.

Somnul, prima victimă a excesului digital

Lumina albastră inhibă secreția de melatonină, iar conținutul alert menține creierul activ chiar și după oprirea ecranului.

Somnul slab afectează memoria, concentrarea și echilibrul emoțional, amplificând un cerc vicios greu de întrerupt.

Cum să-ți protejezi creierul

Specialiștii recomandă trei strategii simple:

  • Pauze regulate de 15-20 de minute de activitate non-digitală la fiecare 90 de minute online.
  • Alocarea zilnică a unui timp pentru activități care necesită concentrare susținută, cum ar fi cititul unui articol lung sau vizionarea unui film fără întreruperi.
  • Eliminarea telefonului din dormitor și folosirea unui ceas deșteptător clasic pentru un somn mai odihnitor.
