B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Crimă la beție în ziua de Paște. Adolescent reținut după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani

Crimă la beție în ziua de Paște. Adolescent reținut după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani

Adrian Teampău
13 apr. 2026, 18:03
Adolescent de 18 ani suspect de omor Sursa foto: captura video Poliția Română
Cuprins
  1. Crimă la beție în noaptea de Paște
  2. Ce s-a înâmplat în casa respectivă
  3. Anchetă pentru o crimă la beție

Crimă la beție, în noaptea de Paște, la o petrecere de familie dintr-o localitate din județul Alba. Un tânăr de 18 ani și mama sa au fost reținuți într-un caz de omor și violență în familie. 

Un bărbat în vârstă de 47 de ani din localitatea Cenade, judeţul Alba, a murit în urma unui conflict în familie, în noaptea de duminică spre luni. El a fost înjunghiat cu un cuțit, aruncat asupra sa, de un adolescent de 18 ani. Din informațiile furnizate de anchetatori, victima a fost lovită în piept.

Crimă la beție în noaptea de Paște

O ceartă într-o familie din localitatea Cenade, județul Alba, a dus la crimă chiar în noaptea de Paște, duminică spre luni. Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost lovit mortal, cu un cuțit, în piept. În seara respectivă polițiștii din cadrul Secţiei 5 de Poliţie Rurală Blaj au fost sesizaţi de un bărbat în vârstă de 28 de ani, prin numărul de urgență 112. Inițial, acesta a transmis că fratele său a fost lovit în față cu un cuțit de soția cu care s-a luat la ceartă.

Poliţiştii s-au deplasat la adresa indicată și au constatat că aici a avut loc o ceartă pe fondul băuturii. Mai multe persoane au ajuns la scandal, iar un bărbat de 47 de ani, ar fi fost înjughiat mortal cu un cuțit. Victima a fost preluată de un echipaj SMURD, însă nu a supraviețuit. Trupul său a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Alba pentru efectuarea necropsiei și pentru stabilirea cauzei decesului.

În aceste condiții, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, împreună cu lucrătorii din cadrul Serviciului Criminalistic, sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au inițiat cercetări la fața locului.

Ce s-a înâmplat în casa respectivă

În urma interogatoriilor și a probelor administrate polițiștii au stabilit cum s-a ajuns la această crimă la beție. Între membrii unei familii, care petrecea de Paște, a izbucnit o dispută. Cei implicați au fost un bărbat de 28 de ani şi un tânăr, în vârstă de 18 ani. Pentru a aplana scandalul, între cei doi ar fi intervenit un alt bărbat de 33 de ani, fratele celui de 28 de ani.

Ulterior, s-a implicat și mama adolescentului, o femeie în vârstă de 36 de ani, soția celui de 33 de ani. Aceasta a luat un cuțit cu care și-a zgâriat soțul pe față, provocându-i răni minore.

Văzând că lucrurile se încing, în scandal ar fi intervenit alți doi bărbaţi, în vârstă de 39, respectiv 47 de ani, încercând să domolească spiritele încinse de alcool. În acest context, adolescentul de 18 ani ar fi aruncat un cuțit înspre cele două persoane şi l-ar fi lovit pe bărbatul de 47 de ani, în zona pieptului. Acesta a murit, ulterior, așa cum arătam, în drum spre spital.

Anchetă pentru o crimă la beție

În timpul intervenției, polițiștii l-au chestionat pe bărbatul de 33 de ani, context în care au stabilit că nu sunt motive pentru a aplica un ordin de protecție provizoriu, împotriva soției care l-a agresat, conform legislaţiei în vigoare. Agenții de poliție i-au înmânat un formular de cerere privind emiterea ordinului de protecţie pentru cazul în care tânărul va considera că este necesar.

Totodată, procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus reținerea adolescentului de 18 ani pentru comiterea  infracţiunii de omor. Mama acestuia, în vârstă de 36 de ani a fost reținută sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie.

Tags:
Citește și...
Ultima oră
