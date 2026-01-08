Un caz de crimă rămas nerezolvat timp de aproape șase decenii în statul New Jersey a fost clarificat după ce un criminal în serie a mărturisit fapta, au anunțat autoritățile. Este vorba despre uciderea lui Alys Eberhardt, o tânără de 18 ani, la asistență medicală, omorâtă cu brutalitate în propria locuință în 1965.

Crima din 1965 care a marcat o comunitate

Alys Eberhardt a fost ucisă pe 24 septembrie 1965, în casa sa din Fair Lawn. La momentul respectiv, ancheta nu a dus la identificarea autorului, iar dosarul a rămas deschis timp de zeci de ani.

Abia acum, familia victimei a primit răspunsuri despre circumstanțele morții sale, relatează CBS News.

Cazul a fost redeschis după un apel neașteptat

După 55 de ani fără progrese, ancheta a fost reluată în 2021, în urma unui apel telefonic primit de detectivul Brian Rypkema, de la Poliția din Fair Lawn. O fostă colegă de clasă a lui Eberhardt i-a cerut acestuia să reanalizeze cazul.

„Primul lucru pe care îl facem este că avem un caz din 1965, așa că analizăm absolut totul”, au declarat autoritățile.

Suspiciunile s-au îndreptat spre „Ucigașul Torso”

În aceeași perioadă, un nume a început să apară tot mai des în presa locală: Richard Cottingham, cunoscut drept „Ucigașul Torso”. Aflat în detenție, acesta ispășește trei pedepse pe viață pentru mai multe crime.

Cottingham a mărturisit anterior uciderea a două adolescente din comitatul Bergen, în 1974, Loraine Marie Kelly și Mary Ann Pryor, iar anchetatorii au descoperit că locuia în zonă și în momentul crimei lui Eberhardt. Detectivii au decis să îl viziteze la închisoarea de stat Trenton.

„I-am spus că suntem detectivi de la Poliția din Fair Lawn și, imediat, a devenit interesat. A spus: «Ah, Fair Lawn»”, a povestit Rypkema.

Cinci ore de discuții și o mărturisire decisivă

Anchetatorii au petrecut aproximativ cinci ore discutând cu Cottingham pentru a construi o relație de încredere. În cadrul acestor conversații, acesta a susținut că ar fi ucis cel puțin 80 de persoane. În 2022, a mai mărturisit și uciderea a șase femei din Long Island.

În timpul celei de-a doua vizite, detectivii au adus în discuție cazul lui Alys Eberhardt.

„Felul în care a reacționat la întrebări, anumite detalii, ne-au făcut să spunem: acesta este cu siguranță omul nostru”, au precizat anchetatorii.

O întrebare-cheie a eliminat orice dubiu: „L-am întrebat cum a intrat în casă, iar el m-a corectat și mi-a spus că autorul a procedat într-un mod diferit”, au declarat detectivii.

Mărturisirea, filmată integral

Întreaga confesiune a lui Cottingham a fost înregistrată video. CBS News New York a solicitat Poliției din Fair Lawn informații privind publicarea înregistrării, însă autoritățile au precizat că nu există, deocamdată, un calendar stabilit.

Richard Cottingham se află în custodia Departamentului de Corecție din New Jersey din 1981 și este în prezent încarcerat la închisoarea South Woods State Prison, unde rămâne în detenție pe viață.