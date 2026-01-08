B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Crimă rezolvată după 60 de ani! Iată cum un criminal în serie a mărturisit uciderea unei studente de 18 ani

Crimă rezolvată după 60 de ani! Iată cum un criminal în serie a mărturisit uciderea unei studente de 18 ani

Selen Osmanoglu
08 ian. 2026, 10:42
Crimă rezolvată după 60 de ani! Iată cum un criminal în serie a mărturisit uciderea unei studente de 18 ani
Cuprins
  1. Crima din 1965 care a marcat o comunitate
  2. Cazul a fost redeschis după un apel neașteptat
  3. Suspiciunile s-au îndreptat spre „Ucigașul Torso”
  4. Cinci ore de discuții și o mărturisire decisivă
  5. Mărturisirea, filmată integral

Un caz de crimă rămas nerezolvat timp de aproape șase decenii în statul New Jersey a fost clarificat după ce un criminal în serie a mărturisit fapta, au anunțat autoritățile. Este vorba despre uciderea lui Alys Eberhardt, o tânără de 18 ani, studentă la asistență medicală, omorâtă cu brutalitate în propria locuință în 1965.

Crima din 1965 care a marcat o comunitate

Alys Eberhardt a fost ucisă pe 24 septembrie 1965, în casa sa din Fair Lawn. La momentul respectiv, ancheta nu a dus la identificarea autorului, iar dosarul a rămas deschis timp de zeci de ani.

Abia acum, familia victimei a primit răspunsuri despre circumstanțele morții sale, relatează CBS News.

Cazul a fost redeschis după un apel neașteptat

După 55 de ani fără progrese, ancheta a fost reluată în 2021, în urma unui apel telefonic primit de detectivul Brian Rypkema, de la Poliția din Fair Lawn. O fostă colegă de clasă a lui Eberhardt i-a cerut acestuia să reanalizeze cazul.

„Primul lucru pe care îl facem este că avem un caz din 1965, așa că analizăm absolut totul”, au declarat autoritățile.

Suspiciunile s-au îndreptat spre „Ucigașul Torso”

În aceeași perioadă, un nume a început să apară tot mai des în presa locală: Richard Cottingham, cunoscut drept „Ucigașul Torso”. Aflat în detenție, acesta ispășește trei pedepse pe viață pentru mai multe crime.

Cottingham a mărturisit anterior uciderea a două adolescente din comitatul Bergen, în 1974, Loraine Marie Kelly și Mary Ann Pryor, iar anchetatorii au descoperit că locuia în zonă și în momentul crimei lui Eberhardt. Detectivii au decis să îl viziteze la închisoarea de stat Trenton.

„I-am spus că suntem detectivi de la Poliția din Fair Lawn și, imediat, a devenit interesat. A spus: «Ah, Fair Lawn»”, a povestit Rypkema.

Cinci ore de discuții și o mărturisire decisivă

Anchetatorii au petrecut aproximativ cinci ore discutând cu Cottingham pentru a construi o relație de încredere. În cadrul acestor conversații, acesta a susținut că ar fi ucis cel puțin 80 de persoane. În 2022, a mai mărturisit și uciderea a șase femei din Long Island.

În timpul celei de-a doua vizite, detectivii au adus în discuție cazul lui Alys Eberhardt.

„Felul în care a reacționat la întrebări, anumite detalii, ne-au făcut să spunem: acesta este cu siguranță omul nostru”, au precizat anchetatorii.

O întrebare-cheie a eliminat orice dubiu: „L-am întrebat cum a intrat în casă, iar el m-a corectat și mi-a spus că autorul a procedat într-un mod diferit”, au declarat detectivii.

Mărturisirea, filmată integral

Întreaga confesiune a lui Cottingham a fost înregistrată video. CBS News New York a solicitat Poliției din Fair Lawn informații privind publicarea înregistrării, însă autoritățile au precizat că nu există, deocamdată, un calendar stabilit.

Richard Cottingham se află în custodia Departamentului de Corecție din New Jersey din 1981 și este în prezent încarcerat la închisoarea South Woods State Prison, unde rămâne în detenție pe viață.

Tags:
Citește și...
Peste 6.500 de minute de întârziere au acumulat trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periș-Buftea
Eveniment
Peste 6.500 de minute de întârziere au acumulat trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periș-Buftea
Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat. În acest an împlinește 48 de ani: „Va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24”
Eveniment
Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat. În acest an împlinește 48 de ani: „Va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24”
Trucul simplu care te scapă de oglinda aburită din baie. Iată ce trebuie să faci
Eveniment
Trucul simplu care te scapă de oglinda aburită din baie. Iată ce trebuie să faci
Un TIR s-a răsturnat în Mehedinți. Localnicii voiau să ia marfa. Ce credeau aceștia că se află în interior: “Am venit să luăm”
Eveniment
Un TIR s-a răsturnat în Mehedinți. Localnicii voiau să ia marfa. Ce credeau aceștia că se află în interior: “Am venit să luăm”
Ce salariu are un judecător în România. Vezi cât câștigă un magistrat în funcție de unde lucrează
Eveniment
Ce salariu are un judecător în România. Vezi cât câștigă un magistrat în funcție de unde lucrează
Un ploieștean a anunțat la 112 că taximetristul său e beat și tot el a fost amendat
Eveniment
Un ploieștean a anunțat la 112 că taximetristul său e beat și tot el a fost amendat
Proiect de lege: Apă potabilă gratuită în instituțiile publice. Cum ar urma să fie puse în practică noile obligații
Eveniment
Proiect de lege: Apă potabilă gratuită în instituțiile publice. Cum ar urma să fie puse în practică noile obligații
Mihaela Bilic: „Este combustibil pentru creier”. Ce aliment recomandă medicul nutriționist iarna
Eveniment
Mihaela Bilic: „Este combustibil pentru creier”. Ce aliment recomandă medicul nutriționist iarna
Școli închise în mai multe județe din cauza ninsorilor. Unele au trecut la cursuri online. Lista unităților de învățământ afectate
Eveniment
Școli închise în mai multe județe din cauza ninsorilor. Unele au trecut la cursuri online. Lista unităților de învățământ afectate
O cursă cu taxiul s-a încheiat cu intervenția poliției și cu o amendă usturătoare în Ploiești. Cum a ajuns un pasager să plătească 2.000 de lei
Eveniment
O cursă cu taxiul s-a încheiat cu intervenția poliției și cu o amendă usturătoare în Ploiești. Cum a ajuns un pasager să plătească 2.000 de lei
Ultima oră
11:35 - Peste 6.500 de minute de întârziere au acumulat trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periș-Buftea
11:33 - Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat. În acest an împlinește 48 de ani: „Va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24”
11:23 - Vremea în România, 8 ianuarie 2026. Alerte cod portocaliu și galben de ger și viscol
11:19 - Dacia Hipster, una dintre cele mai așteptate mașini în Italia pentru 2026. Cât costă concept car-ul Dacia (FOTO)
11:17 - Trucul simplu care te scapă de oglinda aburită din baie. Iată ce trebuie să faci
10:59 - Un TIR s-a răsturnat în Mehedinți. Localnicii voiau să ia marfa. Ce credeau aceștia că se află în interior: “Am venit să luăm”
10:59 - „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. Oana Radu a explicat de ce a decis să renunțe la dietă și sport
10:35 - Fermierii au luat Parisul cu asalt. Lupte de stradă cu forțele de ordine în centrul Parisului (VIDEO/FOTO)
10:33 - Ce salariu are un judecător în România. Vezi cât câștigă un magistrat în funcție de unde lucrează
10:31 - Un ploieștean a anunțat la 112 că taximetristul său e beat și tot el a fost amendat