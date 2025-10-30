B1 Inregistrari!
Crimă șocantă, în județul Bacău. Și-a ucis soția, iar apoi s-a sinucis

Elena Boruz
30 oct. 2025, 08:40
Crimă șocantă, în județul Bacău. Și-a ucis soția, iar apoi s-a sinucis
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
  1. Gestul incredibil făcut după crimă
  2. „O familie excepțională, oameni ai bisericii”. Mărturia primarului

O crimă șocantă a avut loc într-o comună din județul Bacău. Un bărbat în vârstă de 72 de ani și-a ucis soția, iar ce a urmat apoi a uimit întreaga comunitate.

Individul și-a înjunghiat mortal partenera, iar apoi a încercat să se sinucidă. Deși nu a murit pe loc, rănile pe care și le-a provocat de unul singur, au dus la deces.

Gestul incredibil făcut după crimă

După ce și-a omorât soția, bărbatul a pus mâna pe telefon și a sunat-o pe cumnata sa. I-a mărturisit acesteia gestul necugetat la acre a recurs, urmând ca apoi să încerce să își ia viața.

Potrivit medicilor, acesta a fost transportat la spital și în ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața, nu s-a mai putut face nimic. Bărbatul prezenta mai multe plăgi tăiate.

„La locul solicitării au găsit 2 persoane, una de sex feminin care prezenta plăgi tăiate s-a constatat decesul, şi o persoană de sex masculin cu plăgi tăiate care a fost transportată către CPU Moineşti”, a declarat dr. Aura Creţu, manager ambulanţa Bacău, conform știrile pro tv.

„A fost adus în compartimentul de primiri urgenţe după ce şi-a ucis soţia. S-au iniţiat toate manevrele de suport maximal de terapie intensive”, a spus Corina Dascălu, director medical spitalul Moineşti.

„O familie excepțională, oameni ai bisericii”. Mărturia primarului

Vestea incidentului tragic a șocat cu atât mai mult comunitatea, cu cât familia era cunoscută ca fiind una bună, fără probleme și cu credință în Dumnezeu. Primarul comunei a precizat că îi cunoștea destul de bine pe cei doi soți, aducând numai cuvinte de laudă la adresa lor.

„O familie excepţională de oameni gospodari, că îi cunosc foarte bine pe dânşii şi stiu ce fel de oameni sunt, plus că sunt oameni ai bisericii care merg tot timpul la biserică”, a afirmat Diana Miclăuş, primar Poduri.

