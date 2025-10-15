Un bărbat a fost omorât și îngropat într-o zonă cu vegetație de la marginea orașului Sibiu, într-un caz cutremurător. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-au sesizat din oficiu.
Descoperirea a avut loc pe 25 septembrie, când un cadavru de sex masculin a fost găsit parțial îngropat. Ancheta a confirmat ulterior că un bărbat a fost ucis și ascuns de două persoane care îl cunoșteau.
În urma investigațiilor, autoritățile au stabilit că fapta s-a petrecut pe 11 septembrie, într-o grădină împrejmuită din municipiul Sibiu. Victima, un bărbat de 67 de ani, locuia într-o baracă improvizată.
În seara respectivă, între cei trei a izbucnit un conflict violent care a degenerat rapid. Cei doi suspecți, o femeie de 52 de ani și un bărbat de 53, l-au agresat fizic cu intenție, provocându-i moartea, notează observatornews.ro.
Polițiștii au stabilit că bărbatul a fost omorât și îngropat la doar câteva sute de metri de locuința sa improvizată. Descoperirea a confirmat una dintre cele mai violente crime petrecute recent în județul Sibiu.
După comiterea crimei, inculpații au transportat trupul victimei și l-au îngropat la aproximativ 200 de metri de locul faptei. Cadavrul a fost descoperit două săptămâni mai târziu, după un apel la 112.
Bărbatul suspect a fost arestat preventiv pe 30 septembrie, iar femeia a fost reținută ulterior, pe 10 octombrie.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au deschis un dosar penal pentru omor calificat și profanare de cadavre. Ancheta continuă pentru a stabili exact motivul conflictului care a dus la crimă.
Tragedia a zguduit comunitatea locală și a declanșat o anchetă amplă condusă de procurorii sibieni.