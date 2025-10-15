B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
15 oct. 2025, 11:08
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum s-a descoperit că un bărbat a fost omorât și îngropat
  2. Ce au făcut agresorii după ce bărbatul a fost ucis
  3. Ce pedepse riscă cei doi vinovați

Un bărbat a fost omorât și îngropat într-o zonă cu vegetație de la marginea orașului Sibiu, într-un caz cutremurător. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-au sesizat din oficiu.

Descoperirea a avut loc pe 25 septembrie, când un cadavru de sex masculin a fost găsit parțial îngropat. Ancheta a confirmat ulterior că un bărbat a fost ucis și ascuns de două persoane care îl cunoșteau.

Cum s-a descoperit că un bărbat a fost omorât și îngropat

În urma investigațiilor, autoritățile au stabilit că fapta s-a petrecut pe 11 septembrie, într-o grădină împrejmuită din municipiul Sibiu. Victima, un bărbat de 67 de ani, locuia într-o baracă improvizată.

În seara respectivă, între cei trei a izbucnit un conflict violent care a degenerat rapid. Cei doi suspecți, o femeie de 52 de ani și un bărbat de 53, l-au agresat fizic cu intenție, provocându-i moartea, notează observatornews.ro.

Polițiștii au stabilit că bărbatul a fost omorât și îngropat la doar câteva sute de metri de locuința sa improvizată. Descoperirea a confirmat una dintre cele mai violente crime petrecute recent în județul Sibiu.

Ce au făcut agresorii după ce bărbatul a fost ucis

După comiterea crimei, inculpații au transportat trupul victimei și l-au îngropat la aproximativ 200 de metri de locul faptei. Cadavrul a fost descoperit două săptămâni mai târziu, după un apel la 112.

Bărbatul suspect a fost arestat preventiv pe 30 septembrie, iar femeia a fost reținută ulterior, pe 10 octombrie.

Ce pedepse riscă cei doi vinovați

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au deschis un dosar penal pentru omor calificat și profanare de cadavre. Ancheta continuă pentru a stabili exact motivul conflictului care a dus la crimă.

Tragedia a zguduit comunitatea locală și a declanșat o anchetă amplă condusă de procurorii sibieni.

