Criminalul din Bascov care şi-a ucis familia a fost condamnat la închisoare pe viață

Judecătorii de la Tribunalul Argeș au hotărât că , care și-a ucis brutal, în august 2022, mai mulți membri ai familiei sale, inclusiv un copil de cinci ani, trebuie să petreacă restul vieții în închisoare.

Închisoare pe viață pentru criminalul din Bascov

Argeșeanul le-a luat viaţa părintilor lui, surorii, fratelui şi nepoatei, iar procurorii au decis că este omor calificat pentru că avea totul plănuit. Armele crimei de la Bascov au fost un ciocan și mai multe pietre.

Decizia instanţei este în primă instanţă, deci poate fi atacată cu recurs, potrivit .

„În temeiul art.188 alin. 1 – art.189 alin. 1 lit. a), f), h) C. pen. cu aplic. art. 199 alin. 1 C. pen. şi art. 35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul Letcan Viorel, fără antecedente penale, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, în formă continuată.

În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele a), b), e), f), h), şi n) C. pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturile părinteşti, dreptul de a fi tutore sau curator, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme şi dreptul de a comunica cu partea civilă Rusu Gheorghe (soţul victimei Rusu Genţiana şi tatăl victimei Rusu Silvia) ori de a se apropia de aceasta, ce se va executa conform art. 65 al. 3 C.penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale”, se arată în comunicatul de presă.