Gheorghe Dincă încearcă din nou să obțină eliberarea din închisoare. Cunoscut drept criminalul din Caracal, el a fost condamnat la 30 de ani pentru două omoruri, viol și sechestrare. Acum susține că suferă de probleme medicale serioase și cere întreruperea pedepsei, notează Antena 3 CNN.

La solicitarea judecătorilor, bărbatul de 72 de ani a fost transportat atât la Institutul de Medicină Legală, cât și la Spitalul de Urgență.

Acesta a executat până în prezent doar șase ani în .

Îl poate scăpa expertiza temporar de închisoare

Procurorii au dispus efectuarea unor expertize suplimentare, la cererea judecătorilor. Decizia vine după ce Gheorghe Dincă a solicitat în instanță întreruperea executării pedepsei. În urma măsurii dispuse, bărbatul a fost transportat sub escortă la Institutul de Medicină Legală din Craiova pentru evaluări amănunțite.