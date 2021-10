Cristian Diaconescu, despre traficul cu Arbidol, medicamentul folosit de unii români pentru tratarea COVID-19: „Se vinde la tarabă în piață, printre castraveți și morcovi”

Repet: Antiviralele nu se iau ca prevenție. Ele se iau (cu rezultate minore daca nu chiar inexistente) in primele zile de boală cu speranta de a nu face o formă severă. Dar numai sub supraveghere medicală și costient fiind de faptul că: Antiviralele sunt recunoscute pentru potențialul de a induce malformații congenitale la copiii care sunt procreati in timp ce viitorii lor părinți iau antivirale.”