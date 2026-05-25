Cristian Mungiu a revenit în țară, duminică seară, după ce a câștigat premiul Palme d’Or la Cannes, cu filmul „Fjord”. Regizorul a povestit cum la întoarcere, pe aeroportul din Franța, a dat peste singurul francez care nu știe ce e acela un Palme d’Or.

Cristian Mungiu, întâmplare cu un francez pe aeroport

„A fost amuzant şi prima oară, a fost amuzant şi acum. (…) A trecut pe la scanner şi persoana care a scanat – ştiţi cum se uită, ”bip, bip” la fiecare obiect – şi când a văzut chestia aia, a fost foarte uimit.

Azi am dat peste, cred, singurul francez din Franţa care nu ştia ce e un Palme d’Or. M-a întrebat ce e, l-a scos, s-a uitat, l-a frecat cu chestia aia, am întrebat: ”e periculos?”. Mi-a zis ”nu, nu, cred că nu”, puteţi trece. Ok, bun, deci m-am bucurat. Sper să nu fie mai periculos în România”, a povestit Cristian Mungiu, întors pe Aeroportul „Henri Coandă”.

Mungiu: O să avem nişte şanse la Oscar

Regizorul a mai afirmat că anul viitor, cu „Fjord”, avem „nişte şanse la Oscar”. El are speranțe în acest sens, mai ales că „în România percepţia face ca premiile Oscar să fie mai interesante decât acest premiu, care e potrivit pentru acest film”.

„Vă daţi seama, am luat primul Palme d’Or acum aproape 20 de ani şi de atunci m-am întors de fiecare dată cu toate celelalte filme la Cannes şi sigur că de fiecare dată te întorci cu ideea că îţi doreşti foarte mult să fie apreciat filmul. Dar ştiţi că e un context, adică nu poţi să-ţi propui să iei Palme d’Or, nu poţi să fii sigur. Depinde cine e în juriu, depinde cum sunt celelalte filme. Ne bucurăm foarte mult că a ieşit aşa, pentru că e un film care implică un altfel de curaj şi că ştii să-l faci şi să-l recepţionezi şi atunci Palme d’Or-ul ăsta o să-l ajute foarte mult să aibă aşa o viaţă în lume, să fie curiozitatea de care ai nevoie să fie descoperită”, a mai declarat Cristian Mungiu.