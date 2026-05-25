B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cristian Mungiu, pățanie pe aeroportul din Franța: „Am dat peste, cred, singurul francez care nu ştia ce e un Palme d’Or” (VIDEO)

Cristian Mungiu, pățanie pe aeroportul din Franța: „Am dat peste, cred, singurul francez care nu ştia ce e un Palme d’Or” (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 mai 2026, 13:59
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Cristian Mungiu, pățanie pe aeroportul din Franța: „Am dat peste, cred, singurul francez care nu ştia ce e un Palme d'Or” (VIDEO)
Cristian Mungiu, la revenirea în țară, după ce a câștigat premiul Palme d'Or cu filmul „Fjord”.
Cuprins
  1. Cristian Mungiu, întâmplare cu un francez pe aeroport
  2. Mungiu: O să avem nişte şanse la Oscar

Cristian Mungiu a revenit în țară, duminică seară, după ce a câștigat premiul Palme d’Or la Cannes, cu filmul „Fjord”. Regizorul a povestit cum la întoarcere, pe aeroportul din Franța, a dat peste singurul francez care nu știe ce e acela un Palme d’Or.

Cristian Mungiu, întâmplare cu un francez pe aeroport

„A fost amuzant şi prima oară, a fost amuzant şi acum. (…) A trecut pe la scanner şi persoana care a scanat – ştiţi cum se uită, ”bip, bip” la fiecare obiect – şi când a văzut chestia aia, a fost foarte uimit.

Azi am dat peste, cred, singurul francez din Franţa care nu ştia ce e un Palme d’Or. M-a întrebat ce e, l-a scos, s-a uitat, l-a frecat cu chestia aia, am întrebat: ”e periculos?”. Mi-a zis ”nu, nu, cred că nu”, puteţi trece. Ok, bun, deci m-am bucurat. Sper să nu fie mai periculos în România”, a povestit Cristian Mungiu, întors pe Aeroportul „Henri Coandă”.

Mungiu: O să avem nişte şanse la Oscar

Regizorul a mai afirmat că anul viitor, cu „Fjord”, avem „nişte şanse la Oscar”. El are speranțe în acest sens, mai ales că „în România percepţia face ca premiile Oscar să fie mai interesante decât acest premiu, care e potrivit pentru acest film”.

„Vă daţi seama, am luat primul Palme d’Or acum aproape 20 de ani şi de atunci m-am întors de fiecare dată cu toate celelalte filme la Cannes şi sigur că de fiecare dată te întorci cu ideea că îţi doreşti foarte mult să fie apreciat filmul. Dar ştiţi că e un context, adică nu poţi să-ţi propui să iei Palme d’Or, nu poţi să fii sigur. Depinde cine e în juriu, depinde cum sunt celelalte filme. Ne bucurăm foarte mult că a ieşit aşa, pentru că e un film care implică un altfel de curaj şi că ştii să-l faci şi să-l recepţionezi şi atunci Palme d’Or-ul ăsta o să-l ajute foarte mult să aibă aşa o viaţă în lume, să fie curiozitatea de care ai nevoie să fie descoperită”, a mai declarat Cristian Mungiu.

Tags:
Citește și...
Pleci cu mașina la mare în Grecia? Greșelile care îți pot strica vacanța și te pot costa mii de euro
Eveniment
Pleci cu mașina la mare în Grecia? Greșelile care îți pot strica vacanța și te pot costa mii de euro
Un polițist din Câmpulung a fost arestat preventiv într-un dosar de trafic de influență. Ar fi cerut 12.000 de euro pentru mutarea unui coleg
Eveniment
Un polițist din Câmpulung a fost arestat preventiv într-un dosar de trafic de influență. Ar fi cerut 12.000 de euro pentru mutarea unui coleg
(VIDEO) 200 de oameni ai legii, drone și controale în forță într-un sat devenit simbolul arderilor ilegale. Descinderi spectaculoase la Sintești, rezultate puține.
Eveniment
(VIDEO) 200 de oameni ai legii, drone și controale în forță într-un sat devenit simbolul arderilor ilegale. Descinderi spectaculoase la Sintești, rezultate puține.
PNL pune presiune pe PSD după moțiunea de cenzură. Gabriel Andronache cere o soluție pentru criza politică
Politică
PNL pune presiune pe PSD după moțiunea de cenzură. Gabriel Andronache cere o soluție pentru criza politică
Statul care știe tot. Cum ajung aplicațiile „antiterorism” să transforme cetățeanul obișnuit într-un suspect permanent
Eveniment
Statul care știe tot. Cum ajung aplicațiile „antiterorism” să transforme cetățeanul obișnuit într-un suspect permanent
Ilie Bolojan cere verificarea urgentă a proiectelor din PNRR. Peste 10.000 de investiții, analizate pentru a nu pierde banii europeni
Politică
Ilie Bolojan cere verificarea urgentă a proiectelor din PNRR. Peste 10.000 de investiții, analizate pentru a nu pierde banii europeni
Nou proiect al Legii salarizării bugetarilor: Sistem unitar de salarizare, scad sporurile, sunt eliminate mai multe indemnizații
Economic
Nou proiect al Legii salarizării bugetarilor: Sistem unitar de salarizare, scad sporurile, sunt eliminate mai multe indemnizații
Irineu Darău acuză fosta conducere ADR de pierderea a 14,7 milioane de lei din PNRR. Ministrul spune că banii vor fi acoperiți din bugetul statului
Politică
Irineu Darău acuză fosta conducere ADR de pierderea a 14,7 milioane de lei din PNRR. Ministrul spune că banii vor fi acoperiți din bugetul statului
Incident într-un mall de lux din Tokyo. Aproximativ 20 de oameni au fost răniți după ce un bărbat a pulverizat o substanță necunoscută
Externe
Incident într-un mall de lux din Tokyo. Aproximativ 20 de oameni au fost răniți după ce un bărbat a pulverizat o substanță necunoscută
Nu emoțiile sunt problema ta, ci felul în care le gestionezi – iată de ce
Eveniment
Nu emoțiile sunt problema ta, ci felul în care le gestionezi – iată de ce
Ultima oră
14:18 - Pleci cu mașina la mare în Grecia? Greșelile care îți pot strica vacanța și te pot costa mii de euro
13:42 - Un polițist din Câmpulung a fost arestat preventiv într-un dosar de trafic de influență. Ar fi cerut 12.000 de euro pentru mutarea unui coleg
13:28 - (VIDEO) 200 de oameni ai legii, drone și controale în forță într-un sat devenit simbolul arderilor ilegale. Descinderi spectaculoase la Sintești, rezultate puține.
13:20 - Ce reguli stricte a impus Elwira Petre în familia ei: „Cu un tupeu mare! E important ca cei mici să știe limitele”
13:12 - PNL pune presiune pe PSD după moțiunea de cenzură. Gabriel Andronache cere o soluție pentru criza politică
12:54 - Statul care știe tot. Cum ajung aplicațiile „antiterorism” să transforme cetățeanul obișnuit într-un suspect permanent
12:47 - 3.000.000 de euro pentru sănătatea ta, oriunde în lume: ce acoperă cu adevărat My Global Health și cum alegi planul potrivit
12:43 - Cătălin Măruță a dezvăluit că un hit al Deliei a ajuns inițial la soția lui: Andra s-a bucurat sincer de succesul Deliei, dar în mine era o chestie așa, de decizie proastă luată
12:36 - Ilie Bolojan cere verificarea urgentă a proiectelor din PNRR. Peste 10.000 de investiții, analizate pentru a nu pierde banii europeni
12:11 - Călin Georgescu și amenda de 200.000 de lei de la AEP. A plătit sancțiunea, dar rămâne întrebarea-cheie: de unde vin banii?