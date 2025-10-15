B1 Inregistrari!
Elena Boruz
15 oct. 2025, 18:41
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cristian Popescu Piedone, fostul șef al ANPC, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, fiind acuzat că ar fi divulgat informații, cu privire la controalele pe care urma să le efectueze la hotelul Internațional, din Sinaia.

Piedone l-ar fi avertizat pe patronul locației, fostul șef al ASF, Dan Radu Rușanu, cu care a afirmat că este prieten. Miercuri, anchetatorii au emis un comunicat de presă, referitor la situația fostului edil al sectorului 5 al Capitalei.

Ce au transmis procurorii DNA

Procurorii DNA au precizat că, în urma controlului pe care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului l-a realizat, nu au fost regăsite nereguli la nivelul hotelului respectiv, astfel nu au existat sancțiuni.

„În concret, inculpatul Cristian Victor Piedone Popescu i-ar fi dat indicații reprezentantului hotelului cu privire la modul de pregătire a spațiilor din unitatea hotelieră care urmau să fie prezentate funcționarilor ANPC pentru verificare, pentru a asigura conformitatea. Ulterior acestei informări, în vederea preîntâmpinării aplicării unor sancțiuni și dispunerii unor măsuri corective de către funcționarii publici din cadrul ANPC, reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru a nu se constata în urma controlului ce urma a fi efectuat, încălcări ale legislației specifice protecției consumatorilor. În urma controlului, unitatea de cazare nu a fost sancționată de către reprezentanții ANPC”, arată anchetatorii, conform agerpres.

Stenogramele care au ieșit la iveală

În urma scandalului care a izbucnit, au ieșit la iveală mai multe stenograme. În convorbirile pe care Piedone le-a avut cu un angajat al hotelului, fostul președinte al ANPC i-a dat indicații bărbatului, astfel încât locația să funcționeze în normele prevăzute de lege.

​„Marin Mihai Daniel: Bună ziua! Da, vă rog!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: DANE, tu ești?

​Marin Mihai Daniel: Da, da, da! Vă rog!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Tăticu’!

​Marin Mihai Daniel: Vă rog!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Am închis vreo douăzeci de hoteluri de la două la patru stele… Ă! Du-te în bucătărie și sus sau jos, una dintre bucătării sau e o bucătărie comună, nu?

​Marin Mihai Daniel: Ă! Nu, nu. Sunt bucătării separate.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână.

​Marin Mihai Daniel: Ok!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale, dacă are din alea oale neconforme să le dea de acolo.

​Marin Mihai Daniel: În regulă.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj.

​Marin Mihai Daniel: Da.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu… cu husă la cu… la saltea cu tot ce corespunde, prosoape…

​Marin Mihai Daniel: Ok!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Să fie tot ca să dau și un exemplu: „Uite, domne, patru stele.” Că voi oricum sunteți. Da?

​Marin Mihai Daniel: Ok!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Să… că uite un patru stele și uite un patru stele unde aleargă păianjenii și dormi în coșciuge de pvc și saltele de la… pentru câini.

​Marin Mihai Daniel: Am înțeles, în regulă.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Deci cred că noi… (N.l. se adresează unei terțe persoane: „Unde suntem, mă, aici? În PREDEAL, unde dracu suntem?”) (N.l. de pe fundal se aude o terță persoană care spune: „La TREI BRAZI.”) La TREI BRAZI, la TREI BRAZI… Ă! Cred că probabil că-n maxim patruzeci de minute cât om face până acolo suntem acolo, o să vin să intru și să stea cineva jos ca să mă ia să mă ducă în ce bucătărie consideră ei.

​Marin Mihai Daniel: Ok! În regulă.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Și pe urmă la… pe camere. Să aibă ăia la hotel afișat, da’ am văzut, tarife, tot.

​Marin Mihai Daniel: Da.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Vo… voi sunteți de patru stele, nu?

​Marin Mihai Daniel: Da, da, da! Da!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Bine, în regulă, hai!

​Marin Mihai Daniel: Bine, bine, bine!”.

