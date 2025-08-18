B1 Inregistrari!
Cristiano Ronaldo se pregătește de nuntă după ani de relații cu celebrități. Povestea completă a starului portughez înainte de „da”-ul final

Răzvan Adrian
18 aug. 2025, 16:19
Cristiano Ronaldo Sursa foto: Hepta/ DPA Images / Robert Michael

Cristiano Ronaldo, unul dintre starurile fotbalului internațional a avut una dintre cele mai urmărite vieți amoroase, însă acum este pregătit să facă pasul final alături de logodnica lui, Georgiana Rodriguez.

Povestea lor a început într-un magazin Gucci și urmează să continue cu o ceremonie așteptată de milioane de fani.

Cuprins:

  • Parcursul lui Ronaldo de la star la logodnic
  • Care sunt iubirile ce au ținut prima pagină înainte de Georgiana
  • Ce urmează pentru celebrul cuplu

Parcursul lui Ronaldo de la star la logodnic

Cristiano Ronaldo, ajuns la 40 de ani, a cunoscut-o pe Georgiana în 2016, când aceasta lucra ca asistentă de vânzări într-un magazin Gucci din Madrid.

Relația lor s-a transformat într-o poveste de familie destul de rapid. Cei doi au două fete, Alana și Bella, iar Georgiana este și mama vitregă a celorlalți trei copii ai atacantului portughez.

Recent, Georgiana a postat pe Instagram o poză cu inelul pe care Ronaldo i l-a oferit și a scris „Da. În această viață și în toate viețile mele”, potrivit DailyMail.

De-a lungul anilor, Ronaldo a menționat în interviuri că o va cere pe Georgiana în căsătorie când vor simți acea „scânteie”, iar postarea Georgienei pare să confirme acest lucru. Cei doi urmează să celebreze „Da”-ul printr-o nuntă despre care nu se cunosc foarte multe detalii.

Care sunt iubirile ce au ținut prima pagină înainte de Georgiana

Înainte ca viața amoroasă a lui Ronaldo să prindă stabilitate, el a fost asociat cu numeroase vedete din lumea modei, a showbizului, dar și a filmului.

Printre acestea se numără Paris Hilton, Kim Kardashian, supermodelele Irina Shayk și Desiree Cordero, dar și actrița britanică Gemma Atkinson.

Relația cu Irinia Shayk a fost cea mai lungă și intens mediatizată, cei doi au format un cuplu în perioada 2010-2015, iar motivul despărțirii, potrivit sursei citate a fost infidelitatea, într-un interviu Irina a declarat: „Acum știu adevărul și mă simt complet trădată. Am avut încredere în el și l-am apărat când au apărut zvonuri că ar fi fost cu alte femei. Mă simt prost că Cristiano m-a păcălit”, a spus aceasta, potrivit sursei citate.

Înainte de aceasta, presa internațională scria despre aventuri scurte cu starurile de televiziune precum Imogen Thomas sau actrița portugheză Soraia Chaves, dar și despre legături cu celebra Bipasha Basu.

Ce urmează pentru celebrul cuplu

După aproape 10 ani împreună, Ronaldo și Georgiana se pregătesc de pasul cel mare. Logodna confirmată oficial pe Instagramul Georgianei a pus capăt speculațiilor unei posibile distanțări.

În serialul lansat pe Netflix intitulat „I Am Georgiana”, aceasta vorbea despre cum o tachinau prietenii că nu se va mărita niciodată, iar Ronaldo menționa că nunta va avea loc când vor simți.

