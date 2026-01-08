Apa tulbure care curge de luni întregi la robinetele din Curtea de Argeș și din comunele învecinate a depășit stadiul unei avarii temporare. Pentru zeci de mii de oameni, problema apei a devenit o criză zilnică, cu efecte directe asupra vieții de bază.

Cum s-a ajuns în această situație

Aproape 40.000 de locuitori din și alte trei comune nu mai au apă potabilă de când au început lucrările de golire ale Barajului Vidraru. Intervenția, necesară pentru retehnologizare, a antrenat sedimente care ajung direct în sistemul de alimentare cu apă.

Dacă la început apa putea fi utilizată măcar pentru spălat sau igienă, în ultimele săptămâni situația s-a degradat accentuat. Apa curge neagră, cu nisip și mâl vizibile, lasă depuneri pe vase și pătează hainele, potrivit relatărilor localnicilor

Stațiile de tratare nu mai fac față volumului mare de impurități, iar rezultatul este un lichid imposibil de folosit în condiții normale. În multe gospodării, oamenii au renunțat complet la apa de la robinet, inclusiv pentru activități elementare.

Cum se descurcă oamenii și ce spun localnicii afectați

Pentru băut și gătit, locuitorii apelează la izvoare sau cumpără apă din magazine, însă acum sunt nevoiți să facă același lucru și pentru spălat. Costurile au crescut semnificativ, iar efortul fizic este considerabil, mai ales pentru vârstnici.

„Cumpărăm apă și pentru spălat. Eu nu știu cum își permit cei de la primărie, cei de la Aquaterm să ia bani de apă potabilă, când ea nu e nici menajeră bună”, a spus un localnic revoltat.

Nemulțumirea este amplificată de faptul că apa murdară este facturată la preț de , fără reduceri sau compensații. „Nu avem apă potabilă. Vine numai cu pământ, nu putem folosi nici la baie. Nu-mi vine să mai dau drumul nici la mașina de spălat. Vă dați seama că tot nisip și noroiul vine mașina de spălat”, a spus o femeie, citată de Antena3.

Alții vorbesc despre epuizare și lipsă de soluții.„Am ajuns să car baxuri de apă de la magazin pentru spălat vasele. E absurd. Am 65 de ani, nu pot să fac asta zilnic. Ne-au spus că nu știu când se rezolvă. Atunci ce facem?”, întreabă un pensionar.

De ce plătesc oamenii apă potabilă, deși realitatea arată altfel

Autoritățile locale recunosc că problema este cauzată de lucrările de la , însă spun că intervențiile posibile sunt limitate. Mai mult, nu există un termen clar pentru revenirea la normal, iar tariful nu poate fi modificat.

Potrivit explicațiilor oficiale, apa este considerată, din punct de vedere legal, potabilă, chiar dacă nu respectă parametrii normali de calitate. Această poziție alimentează furia oamenilor, care se simt abandonați și lipsiți de informații clare.

În lipsa unui calendar de rezolvare și a unei comunicări transparente, mii de familii trăiesc într-o incertitudine constantă, cu apă la robinet, dar imposibil de folosit.