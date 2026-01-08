B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Criza apei din Curtea de Argeș se adâncește, iar nemulțumirea crește. „Cumpărăm apă și pentru spălat.” Ce spun autoritățile

Criza apei din Curtea de Argeș se adâncește, iar nemulțumirea crește. „Cumpărăm apă și pentru spălat.” Ce spun autoritățile

Iulia Petcu
08 ian. 2026, 07:37
Criza apei din Curtea de Argeș se adâncește, iar nemulțumirea crește. „Cumpărăm apă și pentru spălat.” Ce spun autoritățile
Cuprins
  1. Cum s-a ajuns în această situație
  2. Cum se descurcă oamenii și ce spun localnicii afectați
  3. De ce plătesc oamenii apă potabilă, deși realitatea arată altfel

Apa tulbure care curge de luni întregi la robinetele din Curtea de Argeș și din comunele învecinate a depășit stadiul unei avarii temporare. Pentru zeci de mii de oameni, problema apei a devenit o criză zilnică, cu efecte directe asupra vieții de bază.

Cum s-a ajuns în această situație

Aproape 40.000 de locuitori din Curtea de Argeș și alte trei comune nu mai au apă potabilă de când au început lucrările de golire ale Barajului Vidraru. Intervenția, necesară pentru retehnologizare, a antrenat sedimente care ajung direct în sistemul de alimentare cu apă.

Dacă la început apa putea fi utilizată măcar pentru spălat sau igienă, în ultimele săptămâni situația s-a degradat accentuat. Apa curge neagră, cu nisip și mâl vizibile, lasă depuneri pe vase și pătează hainele, potrivit relatărilor localnicilor

Stațiile de tratare nu mai fac față volumului mare de impurități, iar rezultatul este un lichid imposibil de folosit în condiții normale. În multe gospodării, oamenii au renunțat complet la apa de la robinet, inclusiv pentru activități elementare.

Cum se descurcă oamenii și ce spun localnicii afectați

Pentru băut și gătit, locuitorii apelează la izvoare sau cumpără apă din magazine, însă acum sunt nevoiți să facă același lucru și pentru spălat. Costurile au crescut semnificativ, iar efortul fizic este considerabil, mai ales pentru vârstnici.

„Cumpărăm apă și pentru spălat. Eu nu știu cum își permit cei de la primărie, cei de la Aquaterm să ia bani de apă potabilă, când ea nu e nici menajeră bună”, a spus un localnic revoltat.

Nemulțumirea este amplificată de faptul că apa murdară este facturată la preț de apă potabilă, fără reduceri sau compensații. „Nu avem apă potabilă. Vine numai cu pământ, nu putem folosi nici la baie. Nu-mi vine să mai dau drumul nici la mașina de spălat. Vă dați seama că tot nisip și noroiul vine mașina de spălat”, a spus o femeie, citată de Antena3.

Alții vorbesc despre epuizare și lipsă de soluții.„Am ajuns să car baxuri de apă de la magazin pentru spălat vasele. E absurd. Am 65 de ani, nu pot să fac asta zilnic. Ne-au spus că nu știu când se rezolvă. Atunci ce facem?”, întreabă un pensionar.

De ce plătesc oamenii apă potabilă, deși realitatea arată altfel

Autoritățile locale recunosc că problema este cauzată de lucrările de la Vidraru, însă spun că intervențiile posibile sunt limitate. Mai mult, nu există un termen clar pentru revenirea la normal, iar tariful nu poate fi modificat.

Potrivit explicațiilor oficiale, apa este considerată, din punct de vedere legal, potabilă, chiar dacă nu respectă parametrii normali de calitate. Această poziție alimentează furia oamenilor, care se simt abandonați și lipsiți de informații clare.

În lipsa unui calendar de rezolvare și a unei comunicări transparente, mii de familii trăiesc într-o incertitudine constantă, cu apă la robinet, dar imposibil de folosit.

Tags:
Citește și...
Momentul în care doi polițiști salvează o femeie dintr-o mașină căzută în apele reci ale râului Jiu (VIDEO)
Eveniment
Momentul în care doi polițiști salvează o femeie dintr-o mașină căzută în apele reci ale râului Jiu (VIDEO)
Catedrala Națională își închide porțile pentru continuarea lucrărilor interioare. Ce trebuie să știe credincioșii despre program
Eveniment
Catedrala Națională își închide porțile pentru continuarea lucrărilor interioare. Ce trebuie să știe credincioșii despre program
Greșeala banală care distruge beneficiile broccoliului. Ce trebuie să faci înainte să-l gătești
Eveniment
Greșeala banală care distruge beneficiile broccoliului. Ce trebuie să faci înainte să-l gătești
Ninsorile dau peste cap traficul din România. Ce drumuri naționale au fost închise și ce restricții au fost impuse
Eveniment
Ninsorile dau peste cap traficul din România. Ce drumuri naționale au fost închise și ce restricții au fost impuse
Taxa pentru câinii fără stăpân stârnește revoltă într-o comună din Ilfov. Cine este obligat să plătească și cum sunt justificați banii
Eveniment
Taxa pentru câinii fără stăpân stârnește revoltă într-o comună din Ilfov. Cine este obligat să plătească și cum sunt justificați banii
Descoperire bizară în masivul Piatra Mare. Salvamontiștii au găsit un ghiozdan plin cu lucruri, dar nici urmă de proprietar
Eveniment
Descoperire bizară în masivul Piatra Mare. Salvamontiștii au găsit un ghiozdan plin cu lucruri, dar nici urmă de proprietar
Întârzieri în circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești. Cablurile de semnalizare, tăiate din greșeală în timpul unor lucrări
Eveniment
Întârzieri în circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești. Cablurile de semnalizare, tăiate din greșeală în timpul unor lucrări
O mănăstire finanțată de Gigi Becali, ținta hoților. Cine a ajutat la prinderea infractorilor
Eveniment
O mănăstire finanțată de Gigi Becali, ținta hoților. Cine a ajutat la prinderea infractorilor
Performanță incredibilă! Un român de doar 9 ani, campion la aritmetică mentală. A rezolvat 300 de calcule complexe în numai 10 minute
Eveniment
Performanță incredibilă! Un român de doar 9 ani, campion la aritmetică mentală. A rezolvat 300 de calcule complexe în numai 10 minute
Un fost şef al mafiei Camorra, dat în urmărire în toată Europa, a petrecut de sărbători acasă la iubita lui, în Vaslui
Eveniment
Un fost şef al mafiei Camorra, dat în urmărire în toată Europa, a petrecut de sărbători acasă la iubita lui, în Vaslui
Ultima oră
09:09 - Momentul în care doi polițiști salvează o femeie dintr-o mașină căzută în apele reci ale râului Jiu (VIDEO)
08:58 - Motivul pentru care un pensionar trăiește în frig, la doar 10 grade în casă, deși are o pensie de 2.700 de euro: „Decizia a fost naturală”
08:55 - Catedrala Națională își închide porțile pentru continuarea lucrărilor interioare. Ce trebuie să știe credincioșii despre program
08:54 - Greșeala banală care distruge beneficiile broccoliului. Ce trebuie să faci înainte să-l gătești
08:48 - Iași: Un bărbat și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.500 de euro. Ce l-a dat de gol
08:36 - Ninsorile dau peste cap traficul din România. Ce drumuri naționale au fost închise și ce restricții au fost impuse
08:23 - Taxa pentru câinii fără stăpân stârnește revoltă într-o comună din Ilfov. Cine este obligat să plătească și cum sunt justificați banii
08:18 - Trump a retras SUA din zeci de organizații internaționale: „Promovează agende globaliste”
23:58 - George Simion anunță protest pe 15 ianuarie, în Piața Universității, și-și dojenește colegii de partid: „Plătiți-vă cotizația!” (VIDEO)
23:55 - Mihai Albu a descoperit secretul! Cum a reușit designerul să evite aglomerația de pe DN1, în drum spre Predeal