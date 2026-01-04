Sanitas Constanța a reacționat ferm la declarațiile managerului Spitalului Județean Constanța privind . Sindicatul a prezentat public motivele reale pentru care turele din spitale sunt tot mai greu de acoperit.

Într-un mesaj transmis pe pagina de Facebook, Sanitas Constanța a precizat că plata gărzilor se face la nivelul salariilor din ianuarie 2018. Sindicatul subliniază că acest lucru se întâmplă în ciuda creșterii semnificative a volumului de muncă și a responsabilităților.

Mai mult, atrage atenția că durata gărzilor este adesea „inumană”. Există situații în care medicii ajung să lucreze peste 32 de ore consecutive. Acest lucru afectează grav siguranța actului medical și sănătatea personalului.

De ce nu mai pot fi acoperite gărzile din spitale

Sanitas Constanța a transmis că realitatea din sistemul sanitar este mult mai dură decât pare din exterior.

„1. GĂRZILE SUNT PLĂTITE LA NIVELUL SALARIILOR DIN IANUARIE 2018.

Când ești plătit ca acum 7 ani, dar responsabilitatea și volumul de muncă au crescut, frustrarea și demotivarea sunt inevitabile.

2. DURATA GĂRZILOR ESTE INUMANĂ.

Există situații în care o gardă ajunge la peste 32 de ore. 32 de ore în care medicul trebuie să fie lucid, prezent, responsabil pentru vieți.

3. TOT MAI MULȚI MEDICI PLEACĂ ÎN PRIVAT SAU ÎN STRĂINĂTATE.

Nu pentru că nu le pasă, ci pentru că nu mai pot duce ritmul și presiunea unui sistem care nu îi protejează.

4. EPUIZAREA ESTE REALĂ.

Lipsa odihnei, stresul cronic și responsabilitatea uriașă duc inevitabil la burnout.”, se arată în .

Ce spune Sanitas Constanța despre gărzile suplimentare

Sanitas Constanța subliniază că medicii sunt obligați să efectueze doar gărzile prevăzute în contractul individual de muncă. Restul gărzilor sunt opționale și țin exclusiv de decizia fiecăruia. nu au dreptul legal de a impune gărzi suplimentare, nici măcar în lipsa unor scutiri oficiale.