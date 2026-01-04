B1 Inregistrari!
Criza gărzilor din spitale, explicată de Sanitas Constanța: „Când ești plătit ca acum 7 ani, dar responsabilitatea și volumul de muncă au crescut, frustrarea și demotivarea sunt inevitabile"

Criza gărzilor din spitale, explicată de Sanitas Constanța: „Când ești plătit ca acum 7 ani, dar responsabilitatea și volumul de muncă au crescut, frustrarea și demotivarea sunt inevitabile”

Ana Beatrice
04 ian. 2026, 22:35
Criza gărzilor din spitale, explicată de Sanitas Constanța: „Când ești plătit ca acum 7 ani, dar responsabilitatea și volumul de muncă au crescut, frustrarea și demotivarea sunt inevitabile”
Sursă Foto: Facebook - Sanitas Constanta
Cuprins
  1. De ce nu mai pot fi acoperite gărzile din spitale
  2. Ce spune Sanitas Constanța despre gărzile suplimentare

Sanitas Constanța a reacționat ferm la declarațiile managerului Spitalului Județean Constanța privind lipsa personalului medical la gărzi. Sindicatul a prezentat public motivele reale pentru care turele din spitale sunt tot mai greu de acoperit.

Într-un mesaj transmis pe pagina de Facebook, Sanitas Constanța a precizat că plata gărzilor se face la nivelul salariilor din ianuarie 2018. Sindicatul subliniază că acest lucru se întâmplă în ciuda creșterii semnificative a volumului de muncă și a responsabilităților.

Mai mult, atrage atenția că durata gărzilor este adesea „inumană”. Există situații în care medicii ajung să lucreze peste 32 de ore consecutive. Acest lucru afectează grav siguranța actului medical și sănătatea personalului.

De ce nu mai pot fi acoperite gărzile din spitale

Sanitas Constanța a transmis că realitatea din sistemul sanitar este mult mai dură decât pare din exterior.

„1. GĂRZILE SUNT PLĂTITE LA NIVELUL SALARIILOR DIN IANUARIE 2018.
Când ești plătit ca acum 7 ani, dar responsabilitatea și volumul de muncă au crescut, frustrarea și demotivarea sunt inevitabile.
2. DURATA GĂRZILOR ESTE INUMANĂ.
Există situații în care o gardă ajunge la peste 32 de ore. 32 de ore în care medicul trebuie să fie lucid, prezent, responsabil pentru vieți.
3. TOT MAI MULȚI MEDICI PLEACĂ ÎN PRIVAT SAU ÎN STRĂINĂTATE.
Nu pentru că nu le pasă, ci pentru că nu mai pot duce ritmul și presiunea unui sistem care nu îi protejează.
4. EPUIZAREA ESTE REALĂ.
Lipsa odihnei, stresul cronic și responsabilitatea uriașă duc inevitabil la burnout.”, se arată în postarea de pe Facebook.

Ce spune Sanitas Constanța despre gărzile suplimentare

Sanitas Constanța subliniază că medicii sunt obligați să efectueze doar gărzile prevăzute în contractul individual de muncă. Restul gărzilor sunt opționale și țin exclusiv de decizia fiecăruia. Angajatorii nu au dreptul legal de a impune gărzi suplimentare, nici măcar în lipsa unor scutiri oficiale.

Sindicatul atrage atenția că problema nu îi vizează doar pe medici. Asistenții și personalul auxiliar ajung să efectueze până la 7–8 ture de noapte pe lună. Situația este generată de lipsa de personal și de plata raportată la nivelul lunii ianuarie 2018. Consecințele sunt epuizarea accentuată a angajaților și creșterea inevitabilă a riscului de erori medicale.

„Când munca nu este plătită corect, când gărzile sunt interminabile și când oamenii sunt împinși la limită, nu putem vorbi despre siguranță, calitate sau stabilitate în sistemul sanitar. Problema gărzilor nu este despre „cine nu vrea să muncească”. Este despre un sistem care nu mai poate funcționa pe sacrificiul continuu al celor care îl țin în viață”, a mai precizat Sanitas Constanța.
