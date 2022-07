Csaba Asztalos, despre discursul rasist al lui Viktor Orban: CNCD nu are ce să facă. Instituțiile din România nu pot cita un șef de stat străin pentru a analiza o posibilă răspundere juridică (VIDEO)

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării nu are ce să facă în ceea ce privește discursul pe care l-a susținut premierul ungar Viktor Orban în România, la Băile Tușnad, a declarat președintele CNCD, Csaba Azstalos, vineri, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Ce a spus Csaba Asztalos (CNCD), pe B1 TV, despre discursul rasist al lui Viktor Orban

Întrebat dacă are CNCD ce să facă în privința pe care le-a făcut premierul Ungariei în România, Csaba Azstalos a spus: „Domnul Muraru a declarat în comunicatul dânsului că depune și o plângere. Nu avem, practic există o imunitate de jurisdicție în cazul șefilor de stat, prim-miniștri, miniștri care se află în alte state. Au o imunitate de jurisdicție, ca atare nu pot fi chemați și nu răspund în fața instanțelor de judecată sau a altor organe administrativ-jurisdicționale”.

„Ca atare, nici CNCD și nici alte instituții din România nu ar putea să citeze un șef de stat străin pentru a analiza o posibilă răspundere juridică într-un sens sau altul, nici măcar în acest caz. Desigur, am putea să vorbim de o posibilă răspundere juridică contravențională, dar ne raportăm la CNCD. O astfel de plângere ar fi inadmisibilă și o posibilă autosesizare a instituției din punct de vedere juridic, din nou, nu are niciun sens”, a adăugat el.

Întrebat dacă personal este de acord cu declarațiile lui Viktor Orban, Csaba Asztalos, , a evitat să reclame explicit discursul: „După cum cunoașteți, nu sunt membru UDMR, fiind președinte al CNCD, nu sunt membru al unui partid politic. Indiferent ce declarații aș face și unde aș face declarații, nu pot să mă disociez de faptul că sunt președintele instituției și aș face în numele acestei instituții declarație pe fond, indiferent că vorbim de acest caz sau de alte situații. Am ascultat discursul domnului Viktor Orban și în acest an, nu am fost la fața locului, nu am avut invitație, dar așa s-a nimerit. Premierul Orban, în mod direct, a zis la Viena că a greșit”.

„O persoană care se află într-o funcție de înaltă demnitate publică trebuie să fie extrem de precisă în declarații și să facă declarații care nu pot fi interpretate. Premierul Orban, la Viena, a spus că mai face câteodată și declarații interpretabile. Cunosc declarația, pe fond, bineînțeles că nu sunt discuții, dar aș vrea să subliniez pozițiile în acest caz, care implică relații internaționale și politică externă, conform Constituției, pozițiile oficiale le fac Administrația Prezidențială, primul-ministru, respectiv Ministerul de Externe, iar acolo cred că pozițiile au fost extrem de clare”, a continuat oficialul.