Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a revenit cu o nouă reacție, după ce Curtea Constituțională (CCR) reforma privind pensiilor magistraților, în care s-a plâns că volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti din România e „de 4 ori mai mare decât media europeană” și că justiția română se confruntă cu „dificultăţi nemaiîntâlnite până la acest moment”.

„Datele concrete arată că sistemul judiciar se confruntă cu un număr din ce în ce mai ridicat de cauze, a căror complexitate este în creștere, în timp ce resursele umane înregistrează un deficit îngrijorător.

O justiție în beneficiul cetățeanului nu este de ajuns să fie promisă. Trebuie măsuri concrete, care să fie respectate, nu doar efortul supradimensionat al personalului instanțelor”, a transmis CSM,

CSM spune că nu sunt suficienți judecători și grefieri

CSM susține că deficitul de judecători e de 15%, iar recrutările prin concurs direct pe post sunt blocate. În total, numărul posturilor vacante este de 810 posturi de judecător.

Consiliul mai acuză că numărul grefierilor e insuficient faţă de volumul de activitate din instanțe și că „în 6 ani s-au promis minimum 600 de posturi și nu s-a alocat niciun post”.

CSM spune că, în 2023, Ministerul Justiției și-a asumat înființarea a 600 posturi de grefier: „În mod constant, lună de lună, ultima dată în luna februarie 2026, Consiliul a revenit către Ministerul Justiţiei cu solicitarea de înfiinţare a celor 600 posturi de grefier cu studii superioare, măsură care reprezintă în continuare o prioritate. Toate demersurile realizate de Consiliu în acest sens au fost ignorate”.

CSM acuză direct Guvernul

CSM a acuzat apoi direct Guvernul că „refuză inclusiv să înfiinţeze posturi de asistenţi ai judecătorilor pentru a facilita activitatea magistraţilor”, asta deși „avem reglementare legală”, dar „nu este respectată”.

„În luna februarie 2026, reiterând adresa transmisă în luna ianuarie 2026, Consiliul a solicitat Guvernului României să iniţieze un demers normativ pentru majorarea numărului maxim de posturi de la nivelul instanțelor judecătorești, astfel încât să fie posibilă crearea unor noi posturi de asistent al judecătorului la nivelul tuturor curților de apel, tribunalelor, respectiv tribunalelor specializate, prin asigurarea unui raport de cel puțin 1 asistent al judecătorului la 3 judecători.

Solicitarea Consiliului este justificată de necesitatea implementării unor soluții practice și funcționale pentru deblocarea situației în care se află instanţele judecătoreşti.

În condițiile creșterii constante a numărului de dosare, este evident că efortul imens al judecătorilor trebuie susținut prin personal de suport, pentru care, de altfel, există reglementare legală, în art. 150 din Legea nr. 304/2022, din păcate doar formală, pentru că este ignorată, ca în multe alte situații.

Având în vedere că, în temeiul Legii nr. 393/2023, au fost înființate 165 posturi de asistent al judecătorului, pentru asigurarea raportului de cel puțin 1 asistent al judecătorului la 3 judecători este necesar să se asigure un număr suplimentar de 712 posturi de asistenți ai judecătorului”, mai susține CSM, în comunicatul său.

CSM spune că situația se va acutiza după verdictul CCR

Consiliul Superior al Magistraturii a mai transmis că decizia CCR va produce un val de plecări din sistem, iar profesia de magistrat nu va mai fi atractivă pentru tineri.

„În raport de consecinţele directe asupra protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi a soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil, Consiliul este obligat să identifice măsuri optime de normare a activităţii pentru a evita ca justiţia din România să intre într-un colaps sistemic inevitabil”, a transmis CSM, într-o primă reacție.

De asemenea, Consiliul a spus că se „impune cu certitudine reanalizarea regimului incompatibilităților și interdicțiilor magistraților, unul dintre cele mai restrictive din întreaga Uniune Europeană. Eliminarea pensiilor de serviciu transformă statutul magistraților într-o aparentă garanție a independenței acestora, nesusținută de realitate”.