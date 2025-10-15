Cristian Tudor Popescu a criticat refuzul unor medici din spitalele de stat de a efectua avorturi la cerere. Gazetarul spune că femeilor care li se refuză întreruperea de sarcină li se încalcă dreptul fundamental de a dispune de propriul corp. CTP a explicat și de ce consideră că femeile aduse de medici în astfel de ipostaze ajung practic „într-o situație inferioară unui deținut”.

Ce spune CTP despre refuzul medicilor de a efectua avorturi

Gazetarul a susținut că atunci când femeia i se neagă „proprietatea asupra corpului ei”. „Asta se numește în limba latină ”habeas corpus”. (…) ”Habeas corpus” înseamnă ”am corpul meu”, e proprietatea mea”.

„Detenția e trecerea corpului omului în proprietatea altcuiva – a gardienilor, a justiției. Se face un înscris numit habeas corpus, prin care se poate solicita și obține ca un deținut, presupus a fi deținut ilegal de către cei care fac cererea, să fie adus din detenție și văzut. Care să-l interogheze în legătură cu motivele detenției, cu cadrul legal și la sfârșit poate să îl elibereze, dincolo de procesul principal pentru care a fost arestat, considerând că nu s-au respectat drepturile fiind arestat.

O femeie căreia i se refuză să facă avortul se află în situația de non-habeas corpus, într-o situație inferioară unui deținut. Pentru că ea este împiedicată să dispună de corpul ei. De corpul ei dispune medicul care îi refuză avortul. Acest lucru e, cred eu, o violare a drepturilor fundamentale ale persoanei umane, indiferent că e vorba de bărbat sau femeie”, a explicat Cristian Tudor Popescu, pentru .

Ce a dezvăluit o investigație jurnalistică despre avorturile în spitalele de stat

Reacția gazetarului vine în contextul unei investigații realizată de . Jurnaliștii arată că numeroși medici din spitalele publice refuză să efectueze avorturi din motive religioase, morale sau personale.

Asta deși, potrivit legislației din țara noastră, avortul la cerere e permis până la 14 săptămâni. Avorturile cu scop terapeutic pot fi realizate și după 14 săptămâni. Acestea din urmă sunt efectuate din motive medicale legate de sănătatea mamei sau a fătului.

De precizat că sunt medici în spitalele de stat care pretind că nu vor să efectueze avorturi din motive religioase. În schimb, nu au nicio problemă să facă întreruperi de sarcină în spitalele private în care lucrează.

Ministerul Sănătății a recunoscut că există această problemă, dar nu vine cu soluții.

Conform datelor anchetei jurnalistice, din cele 200 de spitale publice contactate, doar 87 au răspuns. Dintre acestea, 49 nu au niciun medic dispus să efectueze avorturi.

Astfel, multe femei ajung să ceară ajutor ONG-urilor, inclusiv în cazul sarcinilor rezultate din viol.

„Decizia de a întrerupe o sarcină e deja dificilă și te pune într-o poziție vulnerabilă. Primind refuzuri repetate, treci prin lipsa oricărui sprijin. E nevoie să vorbim despre dezechilibrul de putere dintre pacientă și medic”, a explicat, pentru Digi24, Carmen Ioniță, psiholog.

La rândul ei, Andrada Cilibiu, activistă la Centrul FILIA, a afirmat: „Accesul efectiv la întreruperea de sarcină rămâne pentru multe femei un drept doar pe hârtie. E imoral să creștem natalitatea pe umerii femeilor pe care le forțezi să devină mame fără voia lor”.

Ce spune un medic care susține cauza femeilor

Dar în sistemul medical sunt și voci care se opun acestei abordări. De exemplu, Marc Anton Cruceanu este medic ginecolog rezident la Spitalul Elias din Capitală. El susține cauza femeilor și deplânge atitudinea colegilor săi.

„Ce mă surprinde pe mine este că obiecția asta de conștiință este, așa cum ne așteptăm, predominantă la medicii de generația trecută, de 50-60 de ani, pentru că erau vremurile care erau și era și legea comunistă, dar mă surprinde să văd și medici tineri care au în continuare această percepție că mama e o criminală, că vrea să omoare o ființă vie”, a spus Cruceanu.