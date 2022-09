CTP: „Mihai Pacepa, cu poză, pe gardul Cireșarilor. Ce mama dracului caută Pacepa acolo? / Dacă autoritățile nu dau jos mizeriile astea, o s-o fac eu!”

Cristian Tudor Popescu e din nou revoltat și are și motive: pe gardul unui parc din Sectorul 1 al Capitalei au fost puse 9 panouri despre istoria urbanistică a Bucureștiului, numai că în trei dintre ele sunt lăudate niște slugi ale fostei Securități și vechiului regim comunist. „Deocamdată, am scris. Dacă însă autoritățile, ministerul Educației, Primăria, nu dau jos mizeriile astea, o s-o fac eu”, a notat gazetarul.

Comuniști și securiști, lăudați în panouri de informare pe gardul unui parc

„Trec pe lângă vechiul parc al Copiilor, „Cireșarii”, din sectorul 1, oarecum renovat în ultimele luni și redeschis după îndelungi pertractări între ministerul Educației și Primăria sect. 1. Ceva îmi zgârie colțul ochiului: Ion Mihai Pacepa, cu poză. Pe gardul Cireșarilor. Ce?! Ce mama dracului caută Pacepa acolo?”, își începe Cristian Tudor Popescu de pe Facebook.

Pe trei dintre cele nouă panouri sunt afișați Ion Mihai Pacepa, Eugen Barbu și Ștefan Foriș.

Cristian Tudor Popescu a precizat că dacă autoritățile nu dau jos aceste panouri, o va face el.

Într-un comentariu la postare, Clotilde Armand, primărița Sectorului 1, a precizat: „Primăria Sectorului 1 nu și-a dat acordul pentru așa ceva. Probabil ministerul Educației. Poliția locală va face verificări”.

Mihai Pacepa, Eugen Barbu și Ștefan Foriș, lăudați în panouri puse pe gardul parcului Cireșarii

Despre Pacepa se precizează pe panou: „În 1936, tatăl generalului de Securitate a construit în str. Vasile Gherghel nr. 93 o casă cu două etaje – un etaj pentru domnia sa (sic!) și unul pentru fiu. Statul român i-a confiscat proprietățile lui I.M. Pacepa și l-a condamnat la moarte în contumacie. Pacepa a fost cel mai înalt oficial al Pactului de la Varșovia care a trecut de partea Occidentului, care timp de 11 ani, până în 1989, a contribuit substanțial la neutralizarea acțiunilor de spionaj și de diversiune îndreptate împotriva NATO și a Uniunii Europene”.

„Lăsând la o parte nătângia de la urmă – în anii `80 exista Comunitatea Economică Europeană, pe scurt Piața Comună, nicidecum Uniunea Europeană, înființată în 1993 – prezentarea ca erou anticomunist a lui Pacepa este o dezinformare revoltătoare. Individul a condus ani în șir programul de propagandă ceaușistă în Occident, fiind și lacheul însărcinat cu achiziții de produse de lux din Vest pentru Elena Ceaușescu. în uniformă de general, un trădător al Securității pe care a servit-o cu zel timp de decenii, fiind recompensat pe măsură. Ce e ăsta, un „părinte de Cireșari”, pe care să-l vadă copiii pe gard?”, a continuat gazetarul.

Pe un alt panou e prezentat Eugen Barbu ca fiind autorul romanului ”Groapa”. Nu e menționat nimic, în schimb, de faptul că acesta a fost „tartorul propagandei național-socialiste a lui Ceaușescu, antioccidental feroce și portavoce a Securității”.

Iar pe un alt panou e Ștefan Foriș, „secretar general al PCR, omorât cu ranga de comuniștii lui. Așa e și scris: „Ștefan Foriș – politică cu ranga”. Ce treabă au copiii cu acest bolșevic beznicios, ce să înțeleagă din prezența lui în parcul lor? Să-l ia drept tată spiritual?”.