B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Românii încep 2026 cu noi scumpiri. Cu cât ar putea crește impozitele pentru case și mașini

Românii încep 2026 cu noi scumpiri. Cu cât ar putea crește impozitele pentru case și mașini

B1.ro
08 nov. 2025, 09:36
Românii încep 2026 cu noi scumpiri. Cu cât ar putea crește impozitele pentru case și mașini
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cu cât ar putea crește impozitele pe venituri și impozitele locale
  2. Cum anticipează Alexandru Nazare că va evolua economia țării

Românii abia fac față valului de scumpiri care a urmat după măsurile de austeritate luate de Guvern. Cu toate astea, presiunile pe bugetele cetățenilor se înmulțesc în 2026, cu majorări ale impozitelor. Guvernul a decis deja să crească impozitele pe dividente de la 10% la 16%, urmând, cel mai probabil, să fie anunțate modificări și la alte impozite pe venituri. 

Cu cât ar putea crește impozitele pe venituri și impozitele locale

Experţii estimează că Guvernul ar putea lua în considerare creșterea impozitelor de la 10% la 16% și pentru alte tipuri de venituri, pe lângă cele din dividente. De asemenea, de la 1 ianuarie 2026, o parte dintre români vor trebui să plătească și impozite locale mai scumpe. Deținerea unei case, unui apartament, mașină sau teren îi va costa semnificativ mai mult pe unii cetățeni.

Guvernul își propune să dea libertate de decizie autorităților locale când vine vorba de majorarea impozitelor. Autoritățile de la nivelul fiecărui oraș ar putea crește sumele pe care românii trebuie să le plătească chiar și cu 70%.

Cum anticipează Alexandru Nazare că va evolua economia țării

Deși românilor le este din ce în ce mai greu să facă față valului de scumpiri, Ministrul Finanțelor privește cu optimist evoluția economiei țării. Alexandru Nazare crede că, deși inflația a înregistrat o nouă creștere, valoarea procentuală a acesteia va reveni la 35% până la finalul lui 2026.

„Inflația e mare azi, dar ea revine la finalul anului 2026 la 3%. Nu o să avem recesiune în acest an. Cu cât absorbim mai mulți bani, cu atât se va reflecta și în creșterea economică. Deci, pe de-o parte, trebuie să absorbim cât mai mult din fonduri europene și după aia să eficientizăm cheltuielile cât mai bine și în central și în local.

Eu cred că economia își va reveni. Cred sincer că România își va reveni. Și bineînțeles că ține de noi, ține de cum ne comportăm la guvernare și ce facem fiecare ministru în parte, dar eu cred că avem șanse, avem premisele de revenirea economiei în 2026”, a spus ministrul Finanțelor, la Antena 3.

Tags:
Citește și...
8 noiembrie: Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Ce nu au voie credincioșii să facă în această zi
Eveniment
8 noiembrie: Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Ce nu au voie credincioșii să facă în această zi
Doar jumătate dintre elevii din România beneficiază, în prezent, de pe urma programului „Laptele, cornul și fructul”. Cum justifică autoritățile întârzierile din restul țării
Eveniment
Doar jumătate dintre elevii din România beneficiază, în prezent, de pe urma programului „Laptele, cornul și fructul”. Cum justifică autoritățile întârzierile din restul țării
Nu toate pozițiile de somn sunt sigure. Ce efect are felul în care dormi asupra creierului tău
Eveniment
Nu toate pozițiile de somn sunt sigure. Ce efect are felul în care dormi asupra creierului tău
Nouă tragedie în sistemul de sănătate din România. O doctoriță a fost găsită decedată pe holul spitalului unde lucra
Eveniment
Nouă tragedie în sistemul de sănătate din România. O doctoriță a fost găsită decedată pe holul spitalului unde lucra
Cât a plătit un român pe o gustare și un litru de apă, în Aeroportul Otopeni. „Era mișto dacă era Black Friday”
Eveniment
Cât a plătit un român pe o gustare și un litru de apă, în Aeroportul Otopeni. „Era mișto dacă era Black Friday”
Un bărbat a furat bagaje de la pasageri străini în Aeroportul Henri Coandă. Cum a fost prins hoțul de polițiști (FOTO)
Eveniment
Un bărbat a furat bagaje de la pasageri străini în Aeroportul Henri Coandă. Cum a fost prins hoțul de polițiști (FOTO)
China prelungește accesul fără viză pentru români până în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să călătorești
Eveniment
China prelungește accesul fără viză pentru români până în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să călătorești
Secretele pielii sănătoase. Ce suplimente nu trebuie să lipsească potrivit specialiștilor
Eveniment
Secretele pielii sănătoase. Ce suplimente nu trebuie să lipsească potrivit specialiștilor
Preparatul perfect pentru zilele reci de toamnă. Merge consumat alături de murături, mămăligă sau piure
Eveniment
Preparatul perfect pentru zilele reci de toamnă. Merge consumat alături de murături, mămăligă sau piure
România a devenit membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv UNESCO. Ce rol va juca țara noastră până în 2029
Eveniment
România a devenit membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv UNESCO. Ce rol va juca țara noastră până în 2029
Ultima oră
10:49 - 8 noiembrie: Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Ce nu au voie credincioșii să facă în această zi
10:13 - Doar jumătate dintre elevii din România beneficiază, în prezent, de pe urma programului „Laptele, cornul și fructul”. Cum justifică autoritățile întârzierile din restul țării
09:00 - Trei astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu după ce capsula lor de întoarcere a fost lovită. Cum urmează să fie readuși pe Pământ
08:36 - Ciprian Ciucu: „Nu întotdeauna îmi duc războaiele la vedere. Am și eu războaiele mele anticorupție” / Planurile pentru Primăria Capitalei: „O să mă concentrez pe reforma administrației”
01:00 - Casa smart devine realitate. Cum să îți transformi locuința într-una „inteligentă”
01:00 - Oana Roman, pregătită de Black Friday. Ce achiziții a făcut deja și care este obiectul scump pe care a pus ochii
00:08 - Mariana Moculescu a acționat-o în instanță pe fiica ei: „O mamă are dreptul să fie recunoscută”. Ce îi cere Nidiei
00:04 - Recep Erdogan, invitat în România. Oana Țoiu a mers la Ankara cu o invitație de la președintele Nicușor Dan. Când ar putea avea loc vizita oficială
23:56 - Nu toate pozițiile de somn sunt sigure. Ce efect are felul în care dormi asupra creierului tău
23:43 - Nouă tragedie în sistemul de sănătate din România. O doctoriță a fost găsită decedată pe holul spitalului unde lucra