Românii abia fac față valului de scumpiri care a urmat după măsurile de austeritate luate de . Cu toate astea, presiunile pe bugetele cetățenilor se înmulțesc în 2026, cu majorări ale impozitelor. Guvernul a decis deja să crească impozitele pe dividente de la 10% la 16%, urmând, cel mai probabil, să fie anunțate modificări și la alte impozite pe venituri.

Cu cât ar putea crește impozitele pe venituri și impozitele locale

Experţii estimează că Guvernul ar putea lua în considerare creșterea impozitelor de la 10% la 16% și pentru alte tipuri de venituri, pe lângă cele din dividente. De asemenea, de la 1 ianuarie 2026, o parte dintre români vor trebui să plătească și impozite locale mai scumpe. Deținerea unei case, unui apartament, mașină sau teren îi va costa semnificativ mai mult pe unii cetățeni.

Guvernul își propune să dea libertate de decizie autorităților locale când vine vorba de majorarea impozitelor. Autoritățile de la nivelul fiecărui oraș ar putea crește sumele pe care românii trebuie să le plătească chiar și cu 70%.

Cum anticipează Alexandru Nazare că va evolua economia țării