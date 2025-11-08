Românii abia fac față valului de scumpiri care a urmat după măsurile de austeritate luate de Guvern. Cu toate astea, presiunile pe bugetele cetățenilor se înmulțesc în 2026, cu majorări ale impozitelor. Guvernul a decis deja să crească impozitele pe dividente de la 10% la 16%, urmând, cel mai probabil, să fie anunțate modificări și la alte impozite pe venituri.
Experţii estimează că Guvernul ar putea lua în considerare creșterea impozitelor de la 10% la 16% și pentru alte tipuri de venituri, pe lângă cele din dividente. De asemenea, de la 1 ianuarie 2026, o parte dintre români vor trebui să plătească și impozite locale mai scumpe. Deținerea unei case, unui apartament, mașină sau teren îi va costa semnificativ mai mult pe unii cetățeni.
Guvernul își propune să dea libertate de decizie autorităților locale când vine vorba de majorarea impozitelor. Autoritățile de la nivelul fiecărui oraș ar putea crește sumele pe care românii trebuie să le plătească chiar și cu 70%.
Deși românilor le este din ce în ce mai greu să facă față valului de scumpiri, Ministrul Finanțelor privește cu optimist evoluția economiei țării. Alexandru Nazare crede că, deși inflația a înregistrat o nouă creștere, valoarea procentuală a acesteia va reveni la 35% până la finalul lui 2026.
„Inflația e mare azi, dar ea revine la finalul anului 2026 la 3%. Nu o să avem recesiune în acest an. Cu cât absorbim mai mulți bani, cu atât se va reflecta și în creșterea economică. Deci, pe de-o parte, trebuie să absorbim cât mai mult din fonduri europene și după aia să eficientizăm cheltuielile cât mai bine și în central și în local.
Eu cred că economia își va reveni. Cred sincer că România își va reveni. Și bineînțeles că ține de noi, ține de cum ne comportăm la guvernare și ce facem fiecare ministru în parte, dar eu cred că avem șanse, avem premisele de revenirea economiei în 2026”, a spus ministrul Finanțelor, la Antena 3.