Cu cine s-a întâlnit, în secret, Călin Georgescu, în Herăstrău. Este vorba de un controversat om de afaceri, acuzat de escrocherii (VIDEO)

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, , a fost surprins alături de controversatul om de afaceri Ionel Rusen. Imaginile au fost făcute publice de Flash Paparazzi și arată momentul în care cei doi discută într-o mașină, într-o parcare din . Despre Ionel Rusen se spune că este cel care a și finanțat campania electorală a lui Călin Georgescu, potrivit .

Potrivit sursei citate, filmarea ar fi fost realizată în această vară și reprezintă primele dovezi clare ale unei legături între cei doi. Georgescu ar fi ieșit dintr-un restaurant din apropiere și a urcat în autoturismul lui Rusen, unde au stat de vorbă timp de aproximativ 20 de minute. Ulterior, fiecare și-a continuat drumul. Georgescu s-ar fi întors în restaurant, iar Rusen a părăsit zona cu propriul autoturism.

🛑 CITEȘTE 👉 Scene surprinzătoare în inima Parcului Herăstrău! Sursele Flash Paparazzi au filmat o întâlnire de taină între Călin Georgescu și controversatul Ionel Rusen. Cei doi au stat împreună în mașina lui Rusen timp de aproximativ 20 de minute, într-o zonă retrasă, aproape de restaurantul „Ancora”. ‼️ Imaginile obținute în exclusivitate de Flash Paparazzi surprind pas cu pas momentul în care Călin Georgescu ajunge în apropierea restaurantului „Ancora” din Parcul Herăstrău. Însoțit de bodyguard-ul personal, Georgescu coboară din propriul autoturism și, fără ezitare, urcă pe locul din față dreapta al mașinii conduse de Ionel Rusen, aflat la volan. 🛑 Pe parcursul celor 20 de minute, majoritatea timpului microfoanele surprind vocea lui Călin Georgescu, semn că acesta conducea discuția. Ionel Rusen nu coboară nicio clipă din vehicul, păstrând o atitudine rezervată și ascultând atent. La finalul întâlnirii, Georgescu părăsește mașina lui Rusen și, aparent grăbit, se îndreaptă spre restaurantul „Ancora”, unde intră, cel mai probabil pentru a folosi toaleta. 🛑 Rămâne un mister subiectul discuției dintre cei doi, însă locul ales — o parcare retrasă din Herăstrău — și durata întâlnirii sugerează că nu a fost vorba despre o simplă conversație amicală. #

Cuprins:

Ce acuzații există la DIICOT pe numele lui Ionel Rusen

Cine este Ionel Rusen și cum l-a cunoscut pe Călin Georgescu

Ce spune omul de afaceri despre prietenia cu Georgescu

Ce afaceri a avut Ionel Rusen în trecut

Legătura dintre cei doi ridică semne de întrebare, mai ales că Ionel Rusen este vizat de cel puțin un dosar la DIICOT. Procurorii investighează mai multe presupuse infracțiuni de înșelăciune, după ce un afacerist din Buzău l-a acuzat că l-ar fi păgubit cu 1 milion de euro.

Totodată, omul de afaceri Ioan Niculae a declarat pentru Antena 3 CNN că a fost înșelat de același Rusen cu suma de aproximativ 500.000 de euro, motiv pentru care a depus plângere penală.

Cine este Ionel Rusen și cum l-a cunoscut pe Călin Georgescu

Rusen afirmă că îl cunoaște pe Georgescu de mai bine de zece ani, relația lor fiind una de prietenie. Acesta susține că nu a finanțat campania electorală a lui Călin Georgescu și că sprijinul său s-a limitat la activitatea pe rețelele sociale.

Ce spune omul de afaceri despre prietenia cu Georgescu

Într-o declarație, Ionel Rusen a precizat că nu l-a finanțat și nici nu a avut afaceri cu Georgescu:

„Nici nu am discutat cu dânsul, l-am susținut că am share-uit niște videouri pe Facebook și TikTok, nu i-am dat un leu, un cent. (…) Nu am avut nicio afacere cu dânsul. După ce mă duc la DIICOT o să iau legătura cu dânsul și o să discut această problemă. Mi se pare ireal ce mi se întâmplă. Ceea ce e scris acolo e ireal, nu există nimic real”, a spus omul de afaceri.

Ce afaceri a avut Ionel Rusen în trecut

Pe lângă notorietatea din online, Rusen a fost implicat și în afaceri importante. Acesta a fost asociat cu compania Romanian Allied International Defense SRL, care intenționa să achiziționeze Uzina Mecanică Drăgășani SA. Tranzacția depindea de avizele mai multor instituții cheie, printre care SRI, SIE și Ministerele Apărării și Economiei. Între timp, pachetul majoritar al companiei a fost cumpărat de investitorul american Douglas Anderson, un susținător al lui Călin Georgescu.