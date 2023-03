Cum a aflat o româncă că trebuie să dărâme balconul extins de fostul proprietar, la un an de când a achiziționat locuința: „Stau într-un stres constant”

Din cauza creșterii recente a prețurilor, din ce în ce mai mulți români au amânat decizia de a-și cumpăra o casă.

Cu toate acestea, în cazul celor care au făcut pasul cel mare, unii dintre ei au avut parte de situații neplăcute.

Oamenii care se confruntă cu situații aparte

Este și cazul unei românce care a povestit pe rețelele de socializare că a fost anunțată de primărie că trebuie să desființeze balconul extins de fostul proprietar, la un an de când a achiziționat locuința, notează .

„Am cumpărat un apartament anul trecut. Mi s-a spus că balconul a fost modificat (extins), și că actele pentru autorizație de construcție sunt depuse. Am făcut actul de vânzare-cumpărare.

Anul asta, am primit notificare de la primărie că-mi desființează balconul (respectiv extinderea), pe cheltuiala mea, dacă nu fac dovada că am demarat procedurile pentru autorizație.

Am apelat la un avocat care a încercat să depună dosarul pentru autorizație, dar primăria l-a respins. Se presupune că legile s-au schimbat anul trecut, nu știe nimeni exact cum și ce fel.

Țin să menționez că schița apartamentului am văzut-o DUPĂ ce am semnat actele, inclusiv după ce plata a fost făcută. Ce pot face? Stau într-un stres constant că vine primăria și îmi dărâmă din apartament în toiul iernii.

Vă rog ajutați-mă cu un sfat”, a scris femeia pe grupul de Facebook .

Reacțiile internauților nu au încetat să apară

„Cum să cumperi o casă fără să vezi releveul (schița)? Asta e prostie.”

„Eu eram în străinătate când am găsit apartamentul. Am văzut doar poze cu el, am presupus că e totul ok”, a răspuns autoarea postării.

„Curios este faptul că s-a putut face actul de vânzare -cumpărare, atât timp cât din 2016 nu era plătită chiria pentru spațiul ocupat de balcon pe domeniul public! Dacă avea actele depuse pentru extindere de balcon, trebuia să aibă și un număr de înregistrare la acel dosar, dvs nu l-ați cerut?”

„Da, dar nu-l găsește”, a precizat autoarea postării.

„Și fără chirie plătită cum s-a întocmit actul? Cam multe nereguli, banii trebuia să-i primească în totalitate când plătea chiria și găsea numărul de înregistrare la dosar! Ceva nu a fost în regulă, probabil că apartamentul a fost vândut la un preț foarte mic și dvs v-ați bucurat pe moment, fără să dați importanță la detalii care ulterior s-au dovedit importante! Puteți acționa în judecată fostul proprietar pentru răspunderea vicii ascunse”.

„Mie mi-a menționat că el a depus dosarul și așteaptă răspuns. Dar notarului nu cred că i-a menționat. Plus că trebuie plătită o chirie pentru spațiul folosit. Am fost la finanțe și dumnealui nu a plătit din 2016. Eu vreau doar să am actele în regulă”, a mai explicat femeia.

„Fostul proprietar va răspunde de situația balconului, putând desființa chiar vânzarea, dacă existența balconului extins a fost un element determinant al cumpărării. Citiți legea 50 /1991 mod și rep., urmăriți termenul de prescripție, depuneți cerere pentru certificat de urbanism, aduceți un proiectant, faceți proiectul și obțineți autorizație de construire.”

„Depinde în ce an a fost construit balconul și ce dimensiuni are. De obicei primăriile nu demolează balcoanele de la parter decât dacă reprezintă un pericol real. Dacă totuși vor trimite acte de demolare, faceți contestație la instanța și solicitați suspendarea ordinului de demolare. Căutați un avocat cu experiență în drept urbanistic.”

„Din moment ce balconul a fost construit de fostul proprietar, îl puteți da în judecată. Indiferent că are aprobări pentru construirea balconului sau nu, de ce l-a construit până nu i-a sosit aprobarea.”

„Să plătească cine a construit, demolarea balconului (dacă acolo se va ajunge). Ce răspundere are noul proprietar, pentru ceva ce n-a făcut?”

„Dacă apartamentul a avut deja mai mulți proprietari, iar modificarea a făcut-o primul proprietar? Actualul proprietar va da în judecată pe care dintre ei?”

„Și asta e o întrebare bună. Fostul proprietar mi-a spus că el doar a finalizat ce începuse deja precedentul proprietar”, a răspuns autoarea postării.

„Există schița casei, ai semnat, acum plătești, altă dată să vă uitați cu atenție.”