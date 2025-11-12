O turistă din și-a ruinat singură . Aceasta a dorit să anuleze o rezervare la hotel, însă personalul nu a fost de acord. Din acel moment, de dragul răzbunării, femeia a luat o decizie care a costat-o de 280 de ori mai mult decât prețul normal al camerei. Iată ce s-a întâmplat, de fapt!

Ce s-a întâmplat

Turista din China și-a inundat intenționat camera de hotel din insula turistică Hainan, deoarece personalul a refuzat să îi anuleze rezervarea. Gestul făcut a venit din răzbunare, însă consecințele suportate au fost scumpe, conform Click.

În urma faptelor sale, ea a trebuit să plătească despăgubiri în valoare de 30.000 de yuani, adică 4.300 de dolari.

Schimbare de planuri

Femeia rezervase o cameră la un hotel de buget din Hainan pentru o singură noapte, pentru care a plătit un tarif de 15 dolari.

Ea a sosit la o oră târzie la hotel, în seara de 28 octombrie, iar imediat după check-in, femeia a dorit să-și anuleze rezervarea. Ea a invocat „o schimbare de planuri” și a vrut să i se restituie integral suma plătită.

Personalul a refuzat cererea femeii. În acel moment, ea a venit cu mai multe plângeri. a reclamat că a fost cazată într-o cameră ce nu era bine izolată fonic și care se afla într-o stare proastă.

Răzbunare cu consecințe

După aceste plângeri, managerul a vrut să îi ofere femeii o altă cameră, conform așteptărilor, fără să plătească în plus. Cu toate acestea, femeia a refuzat și a decis să facă plângere la Poliție.

Mai mult, a deschis robinetele de la chiuvetă și de la duș și a inundat intenționat camera. Ore întregi apa a curs și a ajuns până la recepție. Daunele au fost semnficative, iar toți cei implicați au ajuns în instanță.

Răzbunarea femeii a fost una scumpă. Într-un final, ea a ajuns să plătească daune de aproximativ 4.300 de dolari, adică de 280 de ori mai mult decât prețul camerei.