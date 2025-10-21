Lucas Oancea…ai fi tentat să spui „un copil ca oricare altul”, atunci când îi auzi numele. Totuși, lucrurile s-ar schimba dacă v-am spune că are numai 8 ani și se antrenează cu cei mai buni copii ai academiei de a lui Arsenal. Ei bine, acesta este adevărul. Lucas este român și încă de la doi ani simte o iubire nemărginită pentru fotbal.

Tatăl lui Lucas, Dragoș Oancea, a explicat cum a ajuns copilul său să fie văzut de unii dintre cei mai profesioniști antrenori de fotbal pentru copii. Lucas este dovada vie a faptului că succesul presupune multă, foarte multă muncă, căci la cei opt ani ai săi, băiețelul are antrenamente zilnic și merge săptămânal nu la una, nu la două, ci la trei academii de fotbal.

Tatăl lui Lucas: „La doi ani și jumătate executa cu mare precizie lovituri libere”

Dragoș, tatăl băiețelului, a explicat într-un interviu pentru care a fost parcursul copilului său în fotbal. Se pare că încă de la doi ani și jumătate, Lucas știa să manevreze foarte bine mingea. Văzându-l atât de talentat, bărbatul a luat decizia de a-l înscrie la fotbal, pe când avea patru ani, însă nu este împăcat cu această decizie.

Ulterior, a întrerupt antrenamentele, iar după un an, Lucas a revenit pe teren. De data aceasta, băiatul i-a spus tatălui său că își dorește să devină portar. De atunci, viața lui Lucas s-a schimbat, Copilăria lui este împărțită între antrenamentele de fotbal și școală.

„Lucas a făcut primii pași în fotbal ca jucător de câmp. El era înnebunit după fotbal încă de când era mic. Se juca cu mingea de la vârsta de 2 ani și jumătate. Am video-uri cu el când executa cu mare precizie lovituri libere, plus diferite exerciții. Într-o zi am decis să îl duc la fotbal pe la vârsta de 4 ani și jumătate, dar era prea crud și cumva consider că am făcut o alegere proastă atunci.

Am oprit activitatea până pe la vârsta de 5 ani și jumătate, când am reînceput să îl duc la fotbal și de atunci l-am tot dus neîncetat. După ceva timp, într-o zi mi-a spus “Tati, eu vreau să mă fac portar”. Eu i-am zis “Ești sigur că asta vrei?” Și el mi-a răspuns “Da!”. Din clipa aceea el a jucat doar ca portar. Totuși, antrenamentele speciale de portar au început cu adevărat în data de 22 octombrie 2024.

Din octombrie, am schimbat câteva academii până am ajuns la F.P.F. Academy, o academie de fotbal foarte bine cotată, de la care foarte mulți copii au semnat contracte cu academii profesioniste de fotbal din Anglia”, a explicat tatăl lui Lucas.

Cum a intrat Lucas în vizorul celor de la Arsenal

Întrebarea care stă pe buzele tuturor este „totuși, cum a reușit Lucas să se antreneze cu copiii lui Arsenal?”. Ei bine, tatăl acestuia a răspuns. Viața lui Lucas s-a schimbat în luna septembrie a acestui an. Pe când echipa la care activa a avut un meci împotriva celor de la Pre-Academy-ul lui Arsenal, Lucas a ieșit în evidență. Antrenorii celor de la Arsenal l-au remarcat pe Lucas, iar directorul academiei a luat atitudine.

„Pe 27 Septembrie 2025, a avut loc un meci amical între echipa lui Lucas de grassroots (FPF Academy) și Pre-Academy-ul lui Arsenal. După aproximativ jumătate de oră de jucat, Conrad, directorul academiei FPF (care este și scouter principal la Arsenal pe zona de West London) a fost sunat de către antrenorii de la Arsenal anunțându-l cu entuziasm că au văzut un portar foarte bun.

La aproximativ jumătate de oră după ce s-a terminat tot turneul, omul principal de la Arsenal, cel mai important în funcție de la Pre-Academy Arsenal, l-a sunat din nou pe Conrad spunând că îl vor pe Lucas la ei la Pre-Academy pentru a se antrena cu grupul lor “Elite” direct la Hale End. Cine nu știe despre Hale End, acolo se antrenează doar copiii cei ma buni ai lui Arsenal, club care are și alte centre de dezvoltare”, a adăugat Drago Oancea.

Cum își împarte Lucas viața între școală și antrenamentele de fotbal

Dei petrece foarte mult timp pe terenul de fotbal, Lucas învață foarte bine și la școală. Ca un roboțel cu super-puteri, băiatul găsește forța interioară și energia, necesare pentru a face față cu brio tuturor activităților. Totuși, tatăl lui Lucas recunoaște…„copilăria este cumva compromisă”.

„Este foarte greu de găsit echilibrul între toate aceste activități. El se antrenează și joacă la mai multe Pre-Academies. A fost la Stevenage FC, la care am renunțat pentru moment pentru că nu este timp suficient pentru a ajunge acolo. La QPR se antrenează marțea și miercurea, la Brentford se antrenează vinerea. Acum la Arsenal se antrenează lunea și miercurea. Mai nou, de câteva zile, cei de la FPF Academy au fost contactați de către Watfford FC, spunând că îl vor și ei pe Lucas să se antreneze acolo marțea si joia.

Sunt zile în care se suprapun antrenamentele de la diverse academii și practic Lucas are cel puțin câte un antrenament programat în fiecare zi. În plus, sâmbăta are meciuri, câte două, unul dimineața cu QPR și unul după-amiaza cu Arsenal sau Brentford FC.