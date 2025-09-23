Cum a fost la BIFE-SIM, târgul internațional de mobilier organizat la Romexpo. Accentul, pus pe mobilierul sustenabil și noile tehnologii (VIDEO)

, cel mai important eveniment din industria mobilei, echipamentelor și a designului interior a reunit, la ediția cu numărul 33, zeci de companii din domeniu. Vizitatorii s-au bucurat de noi lansări de mobilier și au aflat care sunt tendințele de design ale anului 2025.

Unde a avut loc BIFE-SIM

Târgul internațional de mobilă a avut loc weekendul trecut, la .

Un eveniment cu tradiție, BIFE-SIM a devenit un punct de întâlnire între arhitecți, designeri, retaileri, reprezentanți HORECA și cumpărători pasionați de eleganță și funcționalitate în amenajurile interioare.

„Sunt arhitect și de la arhitectură a fost relativ ușor să trec pe partea de creație și am ales acest domeniu de amenajări interioare. Suntem în piață din 1999, deci avem ceva vechime și am ajuns la această performanță să fim, într-un fel, make-trenderi în ceea ce privește noile trenduri de materiale și amenajări interioare”, a declarat Dan Nae, CEO Global Design.

Care sunt noile trenduri în materie de mobilier

Avantajul unui astfel de eveniment este paleta largă de opțiuni, fie că ești adeptul stilului clasic sau te tentează abordări moderne, companiile sunt deschise către comunicare și ghidare alături de arhitecți vizionari care te ajută în luarea deciziei ideale.

„Există un fel de material care este supramat, care la atingere ai senzația că e foarte, foarte catifelat, e anti-scratch, adică nu se zgânie, se întreține foarte ușor și reușim prin combinațiile pe care le încercăm noi să le creăm, să dăm ambientul necesar unei locuințe.

Putem să facem orice. Mobilier la comandă asta înseamnă. Trebuie să faci orice, să nu ai standardizări, să te pliezi pe orice necesități dintr-o locuință, să încerci să fie cât mai funcțional, cât mai eficient spațiul de locuit, iar dacă respectăm legile fizicii, se poate face orice. Direcția este de mobilă cât mai funcțională, e adevărat, să fie cât mai suplă ca să nu se dea senzația de claustrofobie într-o locuință, să fie culori plăcute, să fie culori de pământ, că astea sunt noile trenduri, să fie bine ambientate cu lumini. Luminile sunt cele care ne creează nouă senzația de cămin, senzația de căldură în casă.

Și atunci, noile trenduri cu LED-uri, să fie dimabile, să fie RGB-uri, ne conferă nouă posibilitatea să creăm mediul necesar pentru o locuință”, a mai adăugat Dan Nae.