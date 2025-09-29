B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un român a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme. Cum a reușit acest lucru

Un român a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme. Cum a reușit acest lucru

Ana Maria
29 sept. 2025, 19:59
Un român a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme. Cum a reușit acest lucru
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce a existat nemulțumire după recalcularea pensiilor
  2. Cum a reușit să iasă la pensie cu 13 ani mai devreme
  3. Ce meserie a avut pensionarul care a câștigat procesul

Un român a reușit să iasă la pensie cu 13 ani mai devreme. El a decis să dea în judecată Casa de Pensii și a reușit să câștige, nemulțumit fiind de modul în care i-a fost calculată pensia. Tribunalul Vâlcea a stabilit că bărbatul are dreptul de a se pensiona cu 13 ani mai devreme, după ce s-a demonstrat că a muncit în condiții speciale pentru o perioadă îndelungată.

De ce a existat nemulțumire după recalcularea pensiilor

La 1 septembrie 2024, noua formulă de recalculare a pensiilor a stârnit numeroase controverse. Mulți pensionari au reclamat faptul că legea favorizează doar pe cei care au muncit peste 25 de ani, fiind acordate puncte bonus în special celor cu o vechime de 35 de ani. În schimb, românii care au lucrat în condiții grele, unde durata de muncă este mai scurtă, s-au simțit dezavantajați.

Cum a reușit să iasă la pensie cu 13 ani mai devreme

Casa de Pensii a respins, inițial, cererea de pensionare anticipată, fiind invocată lipsa stagiului complet contributiv de 35 de ani. Totuși, instanța a subliniat că legea prevede excepții pentru cei care au realizat un stagiu de minimum 25 de ani în condiții speciale. În cazul de față, bărbatul muncise 31 de ani, dintre care 26 în muncă grea, ceea ce îi oferea dreptul legal de a ieși mai devreme la pensie, potrivit Click!.

Ce meserie a avut pensionarul care a câștigat procesul

Bărbatul a lucrat aproape trei decenii ca lăcătuș, într-un mediu încadrat la condiții grele de muncă. Astfel, la vârsta de doar 52 de ani, a primit decizia favorabilă de pensionare anticipată cu 13 ani.

Această hotărâre dată de Tribunalul Vâlcea oferă speranță și altor români care au lucrat în condiții similare și s-au simțit nedreptățiți de actuala formulă de calcul a pensiilor.

După recalcularea pensiilor din 2024, mii de români au contestat deciziile Casei de Pensii și au declarat că se simt nedreptățiți. Au fost deschise numeroase procese în întreaga țară, iar unele instanțe au dat câștig de cauză pensionarilor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Moment istoric în Cluj-Napoca: Academia Națională de Muzică are un sediu nou. Construcții Erbașu: „Academia are cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989” (FOTO)
Eveniment
Moment istoric în Cluj-Napoca: Academia Națională de Muzică are un sediu nou. Construcții Erbașu: „Academia are cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989” (FOTO)
Specialiștii Salvamont cer prudență pe traseele montane. Ce recomandări de siguranță trebuie să respecte turiștii
Eveniment
Specialiștii Salvamont cer prudență pe traseele montane. Ce recomandări de siguranță trebuie să respecte turiștii
Horațiu Potra, arestat la Dubai. Ce a transmis Ministerul Justiției
Eveniment
Horațiu Potra, arestat la Dubai. Ce a transmis Ministerul Justiției
Marketing cultural: cum vinzi biletul de teatru fără să trădezi arta
Eveniment
Marketing cultural: cum vinzi biletul de teatru fără să trădezi arta
Românii care trimit colete ramburs prin OLX, monitorizați de ANAF. Ce riscă românii care nu declară veniturile
Eveniment
Românii care trimit colete ramburs prin OLX, monitorizați de ANAF. Ce riscă românii care nu declară veniturile
Cristina Petre-Ghiță, despre opționalele introduse la școlile din județul Ilfov: „’Ora de știut’, de anul trecut a fost evaluată de Ministerul Educației. Ea poate fi predată în orice școală” (VIDEO)
Eveniment
Cristina Petre-Ghiță, despre opționalele introduse la școlile din județul Ilfov: „’Ora de știut’, de anul trecut a fost evaluată de Ministerul Educației. Ea poate fi predată în orice școală” (VIDEO)
Ambulanțierii anunță cel mai amplu protest, după ce un șofer a fost înjunghiat de un pacient, în Baia Mare
Eveniment
Ambulanțierii anunță cel mai amplu protest, după ce un șofer a fost înjunghiat de un pacient, în Baia Mare
„Google Day”, noua înșelătorie periculoasă. Cum funcționează campania de phishing
Eveniment
„Google Day”, noua înșelătorie periculoasă. Cum funcționează campania de phishing
Cristina Petre-Ghiță: Foarte mulți bucureșteni și-au dus copiii la campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna. Numărul de solicitări de a transfera sau de a înscrie copilul aici a fost unul extraordinar de mare (VIDEO)
Eveniment
Cristina Petre-Ghiță: Foarte mulți bucureșteni și-au dus copiii la campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna. Numărul de solicitări de a transfera sau de a înscrie copilul aici a fost unul extraordinar de mare (VIDEO)
CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
Eveniment
CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
Ultima oră
19:54 - Moment istoric în Cluj-Napoca: Academia Națională de Muzică are un sediu nou. Construcții Erbașu: „Academia are cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989” (FOTO)
19:31 - Rugăciunea pe care trebuie să o rostești azi, de Sfântul Chiriac Sihastrul, „vindecător puternic al bolnavilor și mângâietor blând al celor întristați”
19:16 - Specialiștii Salvamont cer prudență pe traseele montane. Ce recomandări de siguranță trebuie să respecte turiștii
19:15 - Cum s-a apucat de slăbit Cătălin Scărlătescu: „Eu eram mai grăsuț. Aveam 148 de kilograme”
19:14 - Daniel David avertizează: „2025 este probabil cel mai dificil și periculos an după Revoluție”
18:57 - Horațiu Potra, arestat la Dubai. Ce a transmis Ministerul Justiției
18:27 - Victor Becali, dezvăluiri din perioada pușcăriei: „Mulţi au încercat să se sinucidă. Eu am învățat multe din experiența asta”
18:24 - Profețiile lui Arsenie Boca. Ce a prezis despre viitorul României și ce s-a adeverit, până acum
18:24 - Nepoata lui Donald Trump și-a lansat propriul brand de haine. Cât costă un hanorac din colecția creată de Kai  
18:21 - Marketing cultural: cum vinzi biletul de teatru fără să trădezi arta