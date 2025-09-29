Un român a reușit să iasă la pensie cu 13 ani mai devreme. El a decis să dea în judecată și a reușit să câștige, nemulțumit fiind de modul în care i-a fost calculată pensia. Tribunalul Vâlcea a stabilit că bărbatul are dreptul de a se pensiona cu 13 ani mai devreme, după ce s-a demonstrat că a muncit în condiții speciale pentru o perioadă îndelungată.

De ce a existat nemulțumire după recalcularea pensiilor

La 1 septembrie 2024, a pensiilor a stârnit numeroase controverse. Mulți pensionari au reclamat faptul că legea favorizează doar pe cei care au muncit peste 25 de ani, fiind acordate puncte bonus în special celor cu o vechime de 35 de ani. În schimb, românii care au lucrat în condiții grele, unde durata de muncă este mai scurtă, s-au simțit dezavantajați.

Cum a reușit să iasă la pensie cu 13 ani mai devreme

Casa de Pensii a respins, inițial, cererea de pensionare anticipată, fiind invocată lipsa stagiului complet contributiv de 35 de ani. Totuși, instanța a subliniat că legea prevede excepții pentru cei care au realizat un stagiu de minimum 25 de ani în condiții speciale. În cazul de față, bărbatul muncise 31 de ani, dintre care 26 în muncă grea, ceea ce îi oferea dreptul legal de a ieși mai devreme la pensie, potrivit Click!.

Ce meserie a avut pensionarul care a câștigat procesul

Bărbatul a lucrat aproape trei decenii ca lăcătuș, într-un mediu încadrat la condiții grele de muncă. Astfel, la vârsta de doar 52 de ani, a primit decizia favorabilă de pensionare anticipată cu 13 ani.

Această hotărâre dată de Tribunalul Vâlcea oferă speranță și altor români care au lucrat în condiții similare și s-au simțit nedreptățiți de actuala formulă de calcul a pensiilor.

După recalcularea pensiilor din 2024, mii de români au contestat deciziile Casei de Pensii și au declarat că se simt nedreptățiți. Au fost deschise numeroase procese în întreaga țară, iar unele instanțe au dat câștig de cauză pensionarilor.