Micul dejun a fost întotdeauna considerat cea mai importantă masă a zilei, iar specialiștii în nutriție avertizează că modul în care este consumat poate influența sănătatea digestivă pe tot parcursul zilei. Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog format la Harvard, explică ce greșeli comune dimineața pot provoca balonare, inflamații și alte probleme intestinale, subliniind importanța obiceiurilor corecte.

De ce contează să nu sărim peste micul dejun și să mâncăm corect

Săritul peste micul dejun poate avea efecte negative semnificative asupra . Dr. Sethi explică: „Perioadele lungi fără mâncare duc la acumularea de acid și la încetinirea mișcării alimentelor prin intestin. Dacă nu postești intenționat, mănâncă în prima oră după trezire.” Lipsa micului dejun poate provoca inflamații intestinale, iar studiile arată că inflamația prelungită poate crește riscul unor afecțiuni grave, inclusiv cancerul de colon.

De asemenea, consumul unui mic dejun echilibrat stabilizează glicemia și reduce pofta de gustări nesănătoase. Neville subliniază: „Rutina ta de dimineață stabilește tonul pentru digestia ta pe tot parcursul zilei. Fă aceste lucruri zilnic și ai încredere în intestinele tale; îți vor mulțumi mai târziu.”

Ce alimente și obiceiuri ar trebui evitate la micul dejun

Cerealele cu zahăr și micul dejun luat în grabă sunt principalele cauze de disconfort intestinal. „Cerealele sunt pline de zaharuri rafinate care doar cresc glicemia și provoacă inflamații intestinale. Alege ovăz cu semințe de chia și fructe de pădure”, recomandă Dr. Sethi, potrivit Ziare.com. Zahărul stimulează excesiv bacteriile intestinale și poate crește riscul de diabet și hipertensiune.

În același timp, micul dejun luat pe fugă afectează digestia, deoarece mâncatul sub stres reduce secreția enzimelor digestive și poate provoca balonare. explică că intestinele și creierul comunică constant, iar stresul poate declanșa tulburări digestive sau poate fi consecința acestora.

De ce este importantă hidratarea dimineața

Un alt obicei simplu, dar esențial, este consumul de apă imediat după trezire. Dr. Sethi recomandă: „Intestinele au nevoie de apă pentru a funcționa corect. Începe ziua cu un pahar de apă înainte de orice altceva.” În timpul nopții, corpul pierde aproximativ 2–4 căni de apă, iar hidratarea rapidă ajută la deplasarea alimentelor prin intestine și la buna funcționare a sistemului digestiv. Ariane Lang menționează că momentul exact al consumului apei nu influențează digestia semnificativ, dar hidratarea constantă pe parcursul zilei este vitală pentru sănătatea intestinală.

Respectarea acestor recomandări simple (micul dejun consumat la timp, evitarea zahărului excesiv, mâncatul fără grabă și hidratarea corectă) poate preveni problemele digestive frecvente și poate menține sănătatea intestinelor pe termen lung.