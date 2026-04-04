Cum ajunge Lumina Sfântă în România în plin război cu Iranul. Anunțul trimisului Patriarhiei Române la Locurile Sfinte

Ana Beatrice
04 apr. 2026, 23:57
Sursă Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum ajunge Lumina Sfântă în România, în plin context de război
  2. Ce restricții vor afecta slujbele din Săptămâna Mare la Ierusalim în acest an

În ciuda războiului din Orientul Mijlociu, Lumina Sfântă va ajunge și anul acesta în țările ortodoxe. Transportul va fi realizat printr-un culoar special deschis de autoritățile israeliene. Anunțul a fost făcut de trimisul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, Ioan Meiu.

Cum ajunge Lumina Sfântă în România, în plin context de război

În contextul unui climat de securitate extrem de tensionat, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, Ioan Meiu, a făcut un anunț important. Într-o intervenție la Antena 3, acesta a declarat că Ministerul israelian al Afacerilor Externe a luat o decizie specială. După consultări cu ambasadele țărilor ortodoxe, a fost aprobată deschiderea „unui culoar special” pentru transportul Luminii Sfinte în Sâmbăta Mare.

Acesta a explicat că organizarea a fost mult mai dificilă decât în alți ani, dar pregătirile au fost finalizate. „Am pregătit și noi anul acesta, chiar dacă mult mai greu decât în alți ani, venirea Sfintei Lumini în România, prin acest culoar special prin care se va zbura în Sâmbăta Marea de pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv”, a transmis Ioan Meiu pentru sursa menționată.

De asemenea, acesta a precizat că nivelul de alertă din Israel este la maximum, „9 din 9”. În aceste condiții, pregătirile pentru Paște se desfășoară sub semnul războiului, cu măsuri stricte de securitate.

Ce restricții vor afecta slujbele din Săptămâna Mare la Ierusalim în acest an

În condițiile actuale de securitate, slujbele din Săptămâna Mare vor avea loc într-un format restrâns. Situația este asemănătoare perioadei pandemiei, a explicat Ioan Meiu. Acesta a precizat că accesul va fi limitat strict la delegațiile oficiale, la patriarhul Ierusalimului, însoțit de ierarhi și preoți, care vor oficia slujbele la Sfântul Mormânt.

„Slujbele se vor ține în mod normal și regulat în Mormântul Domnului. Toate deniile și slujbele speciale se vor ține și vor sluji episcopii și clerul ortodox la Sfântul Mormânt. Doar aceștia vor avea permisiunea de a intra în Mormântul Domnului și pe Golgota, și în celelalte locuri sfiinte, fără a intra creștini, credincioși. Pelerini nu avem la această oră în Țara Sfântă, dar creștinii care sunt în zonă, români, greci, ruși, palestinieni, nu vor avea acces la niciuna din slujbele acestea la Mormântul Domnului și nici la ceremonia de aprindere a Sfintei Lumini din Sâmbăta Mare”, a spus  reprezentantul Patriarhiei.

Mai mult, anul acesta nu vor fi organizate procesiuni religioase la Ierusalim. „Procesiuni nu vor fi anul acesta, nici de Florii, nici celebra procesiune a spălării picioarelor din Joia Mare și nici Drumul Crucii făcut de creștinii ortodocși în Vinerea Mare, parcurgând Cetatea Veche a Ierusalimului către Golgota. Aceste procesiuni nu vor fi în anul acesta la Ierusalim”, a mai precizat Ioan Meiu.

