În ciuda războiului din Orientul Mijlociu, va ajunge și anul acesta în țările ortodoxe. Transportul va fi realizat printr-un culoar special deschis de autoritățile israeliene. Anunțul a fost făcut de trimisul la Locurile Sfinte, Ioan Meiu.

Cum ajunge Lumina Sfântă în România, în plin context de război

În contextul unui climat de securitate extrem de tensionat, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, Ioan Meiu, a făcut un anunț important. Într-o intervenție la Antena 3, acesta a declarat că Ministerul israelian al Afacerilor Externe a luat o decizie specială. După consultări cu ambasadele țărilor ortodoxe, a fost aprobată deschiderea „unui culoar special” pentru transportul Luminii Sfinte în .

Acesta a explicat că organizarea a fost mult mai dificilă decât în alți ani, dar pregătirile au fost finalizate. „Am pregătit și noi anul acesta, chiar dacă mult mai greu decât în alți ani, venirea Sfintei Lumini în România, prin acest culoar special prin care se va zbura în Sâmbăta Marea de pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv”, a transmis Ioan Meiu pentru sursa menționată.

De asemenea, acesta a precizat că nivelul de alertă din Israel este la maximum, „9 din 9”. În aceste condiții, pregătirile pentru Paște se desfășoară sub semnul războiului, cu măsuri stricte de securitate.