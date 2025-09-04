Cum ajută animalele de companie sistemul imunitar al copiilor? Iată ce spun specialiștii

Specialiștii spun că de companie ajută sistemul imunitar al . Mai exact, câinele participă activ la dezvoltarea bacteriilor bune din organismul uman, iar pisica reglează fin sistemul imunitar uman.

În primii trei ani de viață, copilul își formează microbiomul, adică totalitatea bacteriilor bune care îl vor apăra.

„Bacteriile sănătoase vehiculate de câine de exemplu modifică acest microbiom și reduc riscul de apariție al altor alergii – alergiile alimentare frecvente în primii ani de viață tocmai pentru că mucoasa intestinului e destul de permeabilă în primii ani și determină reacții alergice apropo de alergii alimetare din primii ani de viață”, explică Brânduşa Petruțescu, medic primar imunolog, pentru .

Ulterior, după 5 ani, mucoasa digestivă nu mai este atât de permeabilă și alergiile alimentare dispar.

„Sunt studii care arată ca acei copii care cresc în casă cu o pisică în primul an de viață mai ales atunci e cel mai important, dezvoltă mai rapid alergii, tocmai prin expunerea asta la doze mici de păr, alergen care induce o toleranță. Face un fel de desensibilizare la păr de pisică. Avem alergici la păr de pisică, care nu au avut pisică niciodată în viață. Clar, pisica are un rol imunomodulator”, mai explică medicul primar imunolog.

Particulele rezultate de la pisică produc componente importante ale sistemului imunitar numite cytokine.