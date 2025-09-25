Au fost publicate noi imagini cu interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Tocmai au fost demontate schelele, proces care a început încă din iunie. Uriașa biserică va fi inaugurată oficial peste o lună, pe 26 octombrie. Sute de mii de credincioși și reprezentanți ai bisericii sunt așteptați la eveniment.

Cum arată pe interior Catedrala Neamului

Pe pereți sunt înfățișați circa 300 de sfinți poleiți cu aur.

Dar cele mai impresionante piese sunt în afară. Este vorba despre un clopot de 25 de tone, care are pe el chipul Patriarhului Daniel, și de șapte metri înălțime și șapte tone greutate. Două săptămâni a durat numai montarea crucii, proces pentru care s-a folosit o macara specială, cu o capacitatea de 600 de tone.

Potrivit Patriarhiei Române, lăcașul de cult „deține cel mai mare iconostas din lume, cu o lungime de 23,8 m și o înălțime de 17,1 m, confirmă Academia Recordurilor Mondiale (Academy of World Records)” și are „cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului (Platytera) din România, având 16 metri de la bază până la vârful aureolei”.

Construcția catedralei a început în anul 2010 și aceasta urmează să fie inaugurată și sfințită pe 26 octombrie, în ajunul sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Tot atunci, Biserica Ortodoxă Română (BOR) va împlini 100 de ani de când a fost ridicată la rang de Patriarhie.

Catedrala de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.

Totuși, lucrările pe exterior vor continua și după acest moment festiv.

Cât a costat până acum Catedrala Mântuirii Neamului

În perioada 2010-2025, în construcția Catedralei Mântuirii Neamului au fost investite peste 270 de milioane de euro.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române a transmis că suma este estimativă și se referă la „întregul ansamblu” al Catedralei, „care cuprinde clădirile anexă și celelalte construcții”.

O cifră exactă a finanțării publice „va putea fi oferită în momentul încheierii complete a lucrărilor la ansamblul Catedralei Naționale. Până în momentul actual, conform cifrelor estimative, peste 10% din costuri au fost acoperite din fonduri proprii”, a transmis Patriarhia Română, pentru

Asta înseamnă că doar 27 milioane de euro au fost fonduri proprii, iar restul de peste 200 milioane de euro au fost bani publici.

Potrivit , primăriile din București au alocat în ultimii ani peste 150 de milioane de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Numai Primăria Generală a Capitalei a alocat 70 de milioane de lei, iar suma ar putea ajunge la 91,5 milioane în acest an.

De asemenea, Primăria Sectorului 1 a contribuit cu 33 de milioane de lei (și ar putea ajunge la 40 de milioane), Primăria Sectorului 2 cu 5 milioane, Primăria Sectorul 3 cu 3 milioane, Primăria Sectorul 4 cu 500.000 de lei, iar Primăria Sectorul 5 cu 13,5 milioane.

Ce mesaj a transmis Patriarhia Română despre „lăcomia materială”

Luna trecută, într-un comunicat, Patriarhia Română care duce la crize ecologice.

„Criza ecologică actuală constituie una dintre cele mai grave probleme și realități ale lumii contemporane, iar efectele acesteia se manifestă atât prin afectarea existenței speciilor de plante și animale, cât și prin amenințarea existenței umane. (…)

Exploatarea excesivă a resurselor, inclusiv prin distrugerea habitatelor naturale ale diferitelor specii vii, precum și lăcomia materială, conduc inevitabil la adâncirea discrepanțelor dintre societățile subdezvoltate și cele care își asigură prosperitatea în detrimentul întregii creații”, a transmis, în august, Patriarhia Română, într-un comunicat publicat pe