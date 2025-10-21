B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum arată lucrările la Spitalul Regional de Urgență Craiova. Construcții Erbașu: „Este unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România. Investiția include și un heliport” (FOTO)

Cum arată lucrările la Spitalul Regional de Urgență Craiova. Construcții Erbașu: „Este unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România. Investiția include și un heliport” (FOTO)

Traian Avarvarei
21 oct. 2025, 09:35
Cum arată lucrările la Spitalul Regional de Urgență Craiova. Construcții Erbașu: „Este unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România. Investiția include și un heliport” (FOTO)
Cum arată lucrările la Spitalul Regional de Urgență Craiova, în septembrie 2025. Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook

Compania Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență Craiova. Acestea vizează acum „armarea și turnarea elementelor din beton armat, pași esențiali pentru stabilitatea viitoarei construcții”. Spitalul va avea peste 800 de paturi organizate în șase centre medicale, heliport, parcuri și locuri de parcare.

Ce se mai întâmplă cu Spitalul Regional de Urgență Craiova

„𝐒𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐔𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭̦𝐚̆ 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐚, unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România, prinde contur cu fiecare zi de lucru.

Alături de partenerii noștri, constructori români – Concelex, CON-A și Bog’Art – avansăm într-un ritm foarte bun, cu lucrări intense în zona de infrastructură. Principalele activități din această etapă vizează armarea și turnarea elementelor din beton armat, pași esențiali pentru stabilitatea viitoarei construcții.

Noul spital va avea o capacitate de 807 paturi pentru spitalizare continuă și 45 de paturi pentru spitalizare de zi, organizate în 6 centre medicale. Investiția include și un heliport destinat inclusiv elicopterului Black Hawk S70, care va fi amplasat pe sol, cu acces direct către Unitatea de Primiri Urgențe. Suprafața totală a terenului pe care se va realiza construcția este 246.127 mp, iar corpul principal al spitalului va avea S+D+P+4E+Eth, o suprafață construită de 37.492,48 mp și o înălțime maximă de 27,90 m.

Proiectul prevede și 135.350 mp de spații verzi și parcuri, 1.567 locuri de parcare, inclusiv 63 destinate persoanelor cu dizabilități și 10 echipate cu stații de încărcare pentru mașini electrice.

Beneficiarul acestui proiect este Ministerul Sănătăţii – România, prin Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate.
Un proiect pentru sănătate, siguranță și viitor!

Construim pentru viitor.
În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.

Spre comparație, puteți vedea AICI cum arătau lucrările în luna iulie, deci cum au avansat între timp.

Tags:
Citește și...
Cum să alegi costumașul de botez pentru băiețelul tău, fără efort?
Eveniment
Cum să alegi costumașul de botez pentru băiețelul tău, fără efort?
Sfaturi utile de la Dr. Radu Dumitru înainte să îți pui implanturi dentare
Eveniment
Sfaturi utile de la Dr. Radu Dumitru înainte să îți pui implanturi dentare
Cum să alegi sistemul de irigații potrivit pentru curte fără să risipești apă și bani
Eveniment
Cum să alegi sistemul de irigații potrivit pentru curte fără să risipești apă și bani
Cum să porți perlele fără să pari prea clasică
Eveniment
Cum să porți perlele fără să pari prea clasică
De ce ne temem de moarte? Pimen Vlad a oferit răspunsul: „Nu e sfârșitul, ci începutul adevăratei vieți”
Eveniment
De ce ne temem de moarte? Pimen Vlad a oferit răspunsul: „Nu e sfârșitul, ci începutul adevăratei vieți”
Dan Negru, mesaj dur despre haosul din România: „Cea mai bună cenzură e abundența!”
Eveniment
Dan Negru, mesaj dur despre haosul din România: „Cea mai bună cenzură e abundența!”
Detalii inedite de la Spitalul din Iași, unde au murit 8 copii. Șefa ATI, încă în funcție, deși nu ar trebui! Care este motivul
Eveniment
Detalii inedite de la Spitalul din Iași, unde au murit 8 copii. Șefa ATI, încă în funcție, deși nu ar trebui! Care este motivul
Odată cu trecerea anilor, corpul are alte nevoi. Ce alimente te ajută să rămâi sănătos la orice vârstă
Eveniment
Odată cu trecerea anilor, corpul are alte nevoi. Ce alimente te ajută să rămâi sănătos la orice vârstă
Bucureștenii se pot compara cu locuitorii New York-ului. Capitala României, printre cele mai scumpe orașe din lume
Eveniment
Bucureștenii se pot compara cu locuitorii New York-ului. Capitala României, printre cele mai scumpe orașe din lume
Alimentele din frigider nu trăiesc la nesfârșit. Când devine frigiderul o capcană
Eveniment
Alimentele din frigider nu trăiesc la nesfârșit. Când devine frigiderul o capcană
Ultima oră
11:33 - Magistrații continuă să își plângă de milă. Fost judecător CCR: Am o pensie de doar 10.000 de euro
11:32 - Cum să alegi costumașul de botez pentru băiețelul tău, fără efort?
11:27 - Sfaturi utile de la Dr. Radu Dumitru înainte să îți pui implanturi dentare
11:22 - Cum să alegi sistemul de irigații potrivit pentru curte fără să risipești apă și bani
11:17 - Cum să porți perlele fără să pari prea clasică
11:11 - KX și agricultura de precizie: cum îți poți planifica eficient tratamentele fitosanitare
11:11 - Gina Pistol a dezvăluit de care dintre cei trei chefi de la MasterChef se simte mai apropiată. Iată despre cine este vorba
11:10 - De ce ne temem de moarte? Pimen Vlad a oferit răspunsul: „Nu e sfârșitul, ci începutul adevăratei vieți”
11:05 - Mihai Daraban (CCIR): Aparatul administrativ e ultrastufos. Multe cheltuieli sunt inutile. Indiferent cât produce mediul de business, nu poți satisface apetitul de consum al statului (VIDEO)
10:59 - Andreea Ibacka, dezvăluiri impresionante despre viața de familie. Cum reușesc ea și Cabral să mențină echilibrul în relație