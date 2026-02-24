Compania Construcții Erbașu a publicat un material video care arată evoluția șantierului de pe tronsonul Suplacu de Barcău–Chiribiș, parte din Autostrada Transilvania (A3). Firma a anunțat că lucrările au continuat „într-un ritm adaptat sezonului, fără a pierde din vedere obiectivul final”. Tronsonul „va deveni parte dintr-un coridor esențial pentru vestul țării, facilitând legături mai rapide și mai eficiente între comunități”.

Construcții Erbașu, despre lucrările la A3

„Progresul este vizibil. Direcția este clară. ⏩

Pe tronsonul 𝐒𝐮𝐩𝐥𝐚𝐜𝐮 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐚𝐮 – 𝐂𝐡𝐢𝐫𝐢𝐛𝐢𝐬, parte din 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐥𝐯𝐚𝐧𝐢𝐚, lucrările au continuat etapă cu etapă, într-un ritm adaptat sezonului, fără a pierde din vedere obiectivul final.

🚧 Lucrările desfășurate până în prezent reflectă un proces riguros, în care planificarea, execuția și controlul calității merg în paralel.

Terasamentele se definitivează progresiv, structurile avansează, iar infrastructura se construiește pe baze solide, gândite pentru durabilitate și performanță pe termen lung.

Autostrada nu înseamnă doar un nou segment de drum, ci o investiție în conectivitate, mobilitate și dezvoltare regională. Tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș va deveni parte dintr-un coridor esențial pentru vestul țării, facilitând legături mai rapide și mai eficiente între comunități.

Proiectul are ca beneficiar Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

🙏 Mulțumim tuturor celor implicați în cadrul acestui proiect!

Construim pentru viitor.

În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.