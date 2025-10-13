Compania Construcții Erbașu a publicat imagini cu șantierul de pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte din Autostrada Transilvania (A3).

Cum arată șantierul pe Suplacu de Barcău – Chiribiș

„Pe acest șantier, liniștea n-a existat niciodată. Doar zgomotul utilajelor, ritmul echipelor și energia unei construcții care crește zi de zi.

Tronsonul 𝐒𝐮𝐩𝐥𝐚𝐜𝐮 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐚𝐮 – 𝐂𝐡𝐢𝐫𝐢𝐛𝐢𝐬, parte din 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐥𝐯𝐚𝐧𝐢𝐚 nu e doar un proiect. E dovada că atunci când spui „se lucrează”, chiar se construiește.

Aici, fiecare detaliu contează, 𝐚𝐢𝐜𝐢, 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞!

Proiectul are ca beneficiar Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Mulțumim tuturor celor implicați în cadrul acestui proiect!

Construim pentru viitor.

În România”, a transmis Construcții Erbașu, .

Acum circa trei săptămâni, compania că lucrările vor intra într-o etapă esențială – montarea grinzilor: „În perioada următoare, vom intra într-o etapă esențială a proiectului: montarea grinzilor, un moment-cheie în construcția acestui segment de autostradă. Această fază reprezintă un pas important în evoluția lucrărilor, aducând proiectul mai aproape de forma sa finală și pregătind terenul pentru etapele ce vor urma”.