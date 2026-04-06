Imagini spectaculoase de la Târgul de Paște din Craiova. Cum arată decorul, până când e deschis și ce atracții îi așteaptă pe vizitatori în acest an (GALERIE FOTO)

Ana Maria
06 apr. 2026, 12:09
Imagini spectaculoase de la Târgul de Paște din Craiova. Cum arată decorul, până când e deschis și ce atracții îi așteaptă pe vizitatori în acest an (GALERIE FOTO)
+ 12 poze | Vezi galeria
Sursa foto: Facebook / @Lia Olguta Vasilescu
Cuprins
  1. Imagini spectaculoase de la Târgul de Paște din Craiova. Ce atracții îi așteaptă pe vizitatori în acest an
  2. Imagini spectaculoase de la Târgul de Paște din Craiova. Au existat și nemulțumiri din partea vizitatorilor?
  3. Imagini spectaculoase de la Târgul de Paște din Craiova. Ce experiență promit organizatorii
  4. Ce spune Lia Olguța Vasilescu despre organizare
  5. Ce a mai dezvăluit primarul Craiovei
  6. Ce alte activități sunt disponibile până la finalul evenimentului

Imagini spectaculoase de la Târgul de Paște din Craiova. Atmosferă de sărbătoare și aglomerație mare, duminică seara, în Parcul „Nicolae Romanescu”, acolo unde a fost inaugurat Târgul de Paște organizat de Primăria Craiova. Evenimentul, care a devenit un punct de atracție important în perioada sărbătorilor, va rămâne deschis până pe 3 mai, potrivit Agerpres.

Tema aleasă pentru ediția din acest an, „Fairy Tales – Lumea Poveștilor”, transformă întregul parc într-un spațiu spectaculos, cu decoruri inspirate din basme, instalații luminoase și zone special amenajate pentru vizitatori.

Târgul de Paște din Craiova
Sursa foto: Facebook / @Lia Olguta Vasilescu

În centrul parcului au fost amplasate căsuțe comerciale din lemn, unde se vând produse alimentare, dulciuri și obiecte artizanale.

Imagini spectaculoase de la Târgul de Paște din Craiova. Ce atracții îi așteaptă pe vizitatori în acest an

Programul include activități pentru toate vârstele, de la ateliere pentru copii până la spectacole și momente de divertisment.

Unul dintre punctele forte ale ediției îl reprezintă show-ul de pe lac, unde hologramele proiectate redau imagini simbolice ale Craiovei, oferind impresia unor structuri plutitoare. Spectacolele au loc după lăsarea întunericului și sunt printre cele mai căutate atracții.

Târgul de Paște din Craiova
Sursa foto: Facebook / @Lia Olguta Vasilescu

Este foarte frumos, mai ales pentru copii. Dar bineînțeles că ne bucurăm și noi în special de acest parc foarte mare și foarte frumos unde ne putem plimba în aer curat”, a precizat o femeie aflată în parc.

Un alt participant a spus că evenimentul „este mai spectaculos decât cel de anul trecut”, în timp ce un tânăr a apreciat „atmosfera de seară și oferta de mâncare cam scumpă”.

Sursa foto: Facebook / @Lia Olguta Vasilescu

Imagini spectaculoase de la Târgul de Paște din Craiova. Au existat și nemulțumiri din partea vizitatorilor?

Nu toți cei prezenți au privit cu entuziasm amploarea evenimentului. Unii dintre localnici și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul asupra spațiului verde.

De ani de zile eu vin în fiecare zi și dau câte două ture de parc. Așa am scăpat de problemele cu inima. Parcul este pentru aer curat, pentru liniște, este oaza de verdeață a Craiovei de o sută de ani. Miile de oameni automat vor umbla și în zonele pe care în mod normal este interzis să calci. Spațiul verde trebuie întreținut și mai multă grijă pentru parc, că noi azi nu mai facem așa ceva”, a spus un craiovean.

Imagini spectaculoase de la Târgul de Paște din Craiova. Ce experiență promit organizatorii

Organizatorii anunță o ediție complexă, gândită ca o experiență multisenzorială pentru toate categoriile de vârstă.

Astfel, printre zeci de mii de lalele, vizitatorii pot descoperi, anul acesta, castele și scene din cele mai cunoscute basme, căsuțe redecorate în culori pastel de artiștii locali, arteziene pe lac, concerte, scene religioase, iar noaptea holograme și luminițe spectaculoase. Personaje pe picioroange, păpuși uriașe, copii costumați în personaje din povești, spectacole vizuale și artiști locali sau naționali vor crea momente fascinante încă din prima seară a Târgului de Paște de la Craiova.

Zona Foișorului, Casa Bibescu sau Castelul fermecat devin puncte centrale ale evenimentului, iar seara, lacul se transformă într-un ecran natural impresionant pentru proiecții holografice unicat, care vor rula zilnic, alături de spectacole surpriză pe lac, contribuind la atmosfera de poveste a târgului”, au menționat organizatorii.

Sursa foto: Facebook / @Lia Olguta Vasilescu

Ce spune Lia Olguța Vasilescu despre organizare

Primarul Craiovei a explicat că pregătirea acestui proiect a durat peste un an și că accentul a fost pus pe producția locală.

Pregătirile durează de un an de zile și mai bine. Acest spectacol este producție proprie a Primăriei Craiova și a companiilor municipale și a instituțiilor de cultură. Teatrul Colibri a venit cu păpușile, spectacolul pe lac este producția Operei Române Craiova și a Filarmonicii Oltenia, Eco Urbis a lucrat la aceste pontoane care au fost o adevărată provocare inginerească. Nu am vrut să cumpărăm nimic, am vrut ca totul să fie producție, să demonstrăm că și la Craiova se poate face un spectacol de nivel internațional, așa cum anul acesta s-a făcut la Veneția. Am avut cam aceleași ingrediente ca la carnavalul de la Veneția, plus multe altele care sunt ale noastre, originale”, a expicat Olguța Vasilescu.

Târgul de Paște din Craiova
Sursa foto: Facebook / @Lia Olguta Vasilescu

Ce a mai dezvăluit primarul Craiovei

Edilul a vorbit și despre numărul mare de participanți și efectele economice ale evenimentului:

Sunt peste 100.000 de persoane acum în parc. Pe parcursul zilei au fost foarte mulți copii la ateliere. Tot ce întâmplă aici se adresează în primul rând craiovenilor și după oaspeților noștri, dar este adevărat că acest târg de Paște a crescut mult în ultimii ani de zile economia orașului, pentru că 25% din economia Craiovei este reprezentată de HoREeCa și de comerț care în aceste perioade prosperă foarte multă. Și anul acesta ne așteptăm să avem încasări foarte mari, mai mari decât cheltuielile pe care le-am avut. Și înainte de orice vreau să îi bucurăm pe craioveni, pe români și nu numai pe români, pentru că și acum sunt foarte mulți turiști străini. Numai ieri au intrat prin vama de la Calafat 150 de autocare cu turiști bulgari. Deci ceea ce am reușit să creăm la Craiova este deja un eveniment internațional”, a mai adăugat primarul Craiovei, Olguța Vasilescu.

Târgul de Paște din Craiova
Sursa foto: Facebook / @Lia Olguta Vasilescu

Ce alte activități sunt disponibile până la finalul evenimentului

Până pe 3 mai, vizitatorii pot explora numeroase zone tematice, se pot bucura de carusele, ateliere creative sau chiar de urcări cu balonul cu aer cald.

De asemenea, trenulețul de Paște și Party Bus-ul vor oferi tururi zilnice ale orașului, iar standurile cu produse și zonele de agrement vor funcționa între orele 10:00 și 22:00. Parcul rămâne deschis până la miezul nopții pentru spectacolele de lumini.

