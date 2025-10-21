B1 Inregistrari!
Cum au fost arestați cei doi teroriști ucraineni. Momentul în care sunt prinși de polițiști (VIDEO)

Cum au fost arestați cei doi teroriști ucraineni. Momentul în care sunt prinși de polițiști (VIDEO)

Adrian A
21 oct. 2025, 15:25
Cum au fost arestați cei doi teroriști ucraineni. Momentul în care sunt prinși de polițiști (VIDEO)
sursa: captură video/Poliția Română
  1. Cum i-au prins polițiștii pe cei doi teroriști ucraineni
  2. Ce spune SRI despre prinderea celor doi teroriști

Poliția Română a făcut public momentul în care cei doi teroriști ucraineni au fost luați pe sus de polițiști.

Cum i-au prins polițiștii pe cei doi teroriști ucraineni

Pe imaginile difuzate de poliție se vede cum cei doi ucrainieni sunt într-o mașină, iar asaltul forțelor de intervenție ar fi venit după ce teroriștii plasaseră cele două colete în sediul Nova Post din centrul Bucureștiului. Cei doi au fost prinși în seara zilei de 15 octombrie, iar apoi au fost reținuți pentru 24 de ore și ulterior arestați preventiv.

Ce spune SRI despre prinderea celor doi teroriști

Nova Post este cea mai mare firmă de curierat ucraineană, care asigură legătura dintre cei plecaţi din Ucraina şi cei rămaşi în ţara aflată în război. Iar, potrivit SRI, acțiunea dejucată de autoritățile române este doar una dintr-un șir lung de operațiuni puse la cale de Rusia.

”România continuă să rămână în această perioadă împreună cu alte state din estul Europei, precum Polonia, Republica Moldova, ţinta agresiunilor Federaţiei Ruse. Obiectivele agresiuni sunt aceleaşi peste tot. Vorbim despre afectarea ordinii publice, crearea de tensiuni sociale şi influenţarea societăţii, în preajma unor evenimente de interes major, precum procesele electorale.

În paralel, se urmăreşte în continuare diminuarea suportului acordat de aceste state Ucrainei, în acest caz prin încercarea de afectare a celei mai extinse infrastructuri de curierat ucraineană, care asigură conectarea milioanelor de ucrainieni plecaţi din ţară cu cei rămaşi acasă.

