Cum au reacționat educatoarele unei creșe din Constanța după ce au primit cadou geluri de duș din partea părinților: „Noi nu suntem nespălate”

Inspectoarele Școlare Județene îndeamnă an de an părinții să renunțe la obiceiul de a mai oferi , indiferent sub ce formă ar fi acestea. Acest lucru, însă, se practică în continuare, iar un recent episod de acest gen a avut loc în Constanța.

a avut loc în luna decembrie a acestui an, când părinții Creșei nr. 5 din Constanța au decis să le facă cadouri educatoarelor. Aceștia nu se așteptau la o astfel de reacție din partea cadrelor didactice.

Cadourile oferite de părinți, refuzate categoric de educatoare

Văzând că au primit geluri de duș, educatoarele au refuzat categoric cadourile din partea părinților, ba mai mult au părut deranjate gest, spunând că sunt jignite.

„Țin să vă anunț că doamnele educatoare m-au chemat în clasă și mi-au înapoiat cadourile. Doamna N… mi-a spus: «Noi nu suntem nespălate, ca să ne dați gel de duș. Atât merităm noi după trei luni de muncă? Să ne jigniți în halul ăsta?» Am rămas fără cuvinte. Eu propun să nu le mai cumpărăm cadouri până la sfârșitul anului școlar, ca să nu le mai jignim cu alegerile noastre”, a scris o mamă pe un grup de WhatsApp al părinților, scrie .

Pentru mulți dintre părinți, reacția cadrelor didactice a fost total neadecvată. Situația a ajuns și la Sorin Mihai, șeful ISJ Constanța, care a ținut să sublinieze că nu este în regulă ca părinții să le ofere diverse atenții profesorilor.

„Este foarte bine că nu au primit cadourile, este de apreciat. Noi nu facem actul educațional pentru a fi remunerați prin cadouri. Rugămintea mea este ca părinții să nu mai dea cadouri. Pentru ce? Și intenția de a da este una greșită. Că motivul refuzului doamnelor este legat de alte aspecte, da. Dar eu rețin că le-au refuzat (cadourile – n.r.), iar părinții să învețe să nu mai ofere”, a declarat prof. Sorin Mihai pentru sursa citată anterior.