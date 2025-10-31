Oamenii de știință japonezi au descoperit, în cadrul unui studiu, că dacă consumi o dată pe săptămână brânză, âți scade riscul de apariție a demenței. Cercetarea a fost făcută pe un eșantion de aproape 8.000 de persoane.

Cu cât poate scădea riscul de apariție a demenței consumul de brânză

Cei aproape 8.000 de participanți la studiu au fost împărțiți în două grupuri: unul care a consumat săptămânal brânză și unul care nu. După trei ani, s-a constatat că cei care au consumat brânză aveau cu 24% mai puține șanse de a dezvolta demență decât cei care nu consumau brânză.

Până la sfârșitul studiului, 3,39% dintre persoane care au consumat brânză au dezvoltat demență, comparativ cu 4,45% dintre cei care nu au făcut-o.

După ce echipa de cercetare a luat în considerare și alte obiceiurile alimentare, cum ar fi consumul de fructe, legume, carne sau pește, și-au confirmat că brânza poate reduce riscul de apariție a demenței. Însă, de această dată, consumul de brânză nu a mai fost corelat cu un risc cu 24% mai mic de dezvoltare a bolii, ci cu un risc cu 21% mai mic.

„Constatările noastre se aliniază cu dovezile anterioare care sugerează că produsele lactate pot juca un rol de susținere în prevenirea demenței”, au declarat cercetătorii, potrivit .

Cum contribuie consumul de brânză la prevenirea demenței

Oamenii de știință au sugerat că efectul protector al brânzei ar putea fi datorat profilului nutrițional. Aceștia au explicat că produsul lactat este bogată în , aminoacizi esențiali, vitamina K2, antioxidanți, peptide și probiotice.

Aceste „proteine ​​și aminoacizi esențiali”, au explicat ei, „susțin sănătatea neuronală”.

Pe de altă parte, vitamina K, au spus ei, „joacă un rol în sănătatea vasculară” și în „homeostazia calciului” – procesul de menținere a calciului în sânge. Iar pentru că studiile anterioare au sugerat că problemele cardiace pot crește riscul de demență, și vitamina K poate contribui, indirect, la prevenția bolii.

În mod similar, alte studii au descoperit că antioxidanții, peptidele – elementele constitutive ale proteinelor – și probioticele – bacteriile bune – sunt toate legate de un risc mai mic de demență.

Cum se poate manifesta demența

Un diagnostic precoce pentru demență este considerat esențial, deoarece, deși afecțiunea este incurabilă, tratamentele pot combate simptomele și uneori pot încetini progresia.

Însă, în mod îngrijorător, se estimează că o treime dintre cei care se confruntă în prezent cu demență nu sunt diagnosticați.

Simptomele clasice ale demenței includ probleme de memorie, viteză de gândire, claritate și rapiditate mentală, limbaj, înțelegere, judecată și dispoziție.

Cu toate acestea, cercetări recente au descoperit că modificări ale vederii, auzului, gustului, atingerii și echilibrului apar și cu ani înainte de simptome mai cunoscute.