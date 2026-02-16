B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cum cureți eficient geamurile cabinei de duș? Soluții simple care elimină calcarul și urmele de săpun

Cum cureți eficient geamurile cabinei de duș? Soluții simple care elimină calcarul și urmele de săpun

Selen Osmanoglu
16 feb. 2026, 13:12
Cum cureți eficient geamurile cabinei de duș? Soluții simple care elimină calcarul și urmele de săpun
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Oțetul alb, eficient împotriva calcarului
  3. Bicarbonat de sodiu și oțet pentru pete persistente
  4. Lămâia, alternativă naturală și parfumată
  5. Cum previi depunerile de calcar

Geamurile cabinei de duș își pierd rapid transparența din cauza stropilor de apă și a reziduurilor de produse cosmetice. În timp, acestea formează un strat albicios, mat, care face baia să pară neîngrijită. Vestea bună este că depunerile pot fi îndepărtate ușor, folosind soluții naturale, fără substanțe chimice agresive.

Despre ce este vorba

Sticla cabinei de duș este expusă zilnic la apă, săpun, șampon și geluri de duș. În momentul în care reziduurile acestor produse se combină cu mineralele din apa dură, se formează urme persistente. Calcarul apare prin acumularea de calciu și magneziu, care rămân pe suprafața sticlei după evaporarea apei, scrie Click.

În timp, acest amestec creează un film albicios care devine tot mai greu de îndepărtat. Pe lângă aspectul inestetic, depunerile pot reduce luminozitatea băii și pot afecta rezistența sticlei pe termen lung.

Oțetul alb, eficient împotriva calcarului

Oțetul alb este una dintre cele mai simple și eficiente soluții pentru dizolvarea depunerilor minerale. Datorită acidității sale, acesta acționează rapid asupra calcarului.

Pulverizează oțet direct pe suprafața murdară și lasă-l să acționeze 10-15 minute. Șterge apoi cu o lavetă moale sau un burete delicat. La final, clătește cu apă caldă și usucă sticla pentru un rezultat fără urme.

Bicarbonat de sodiu și oțet pentru pete persistente

Pentru zonele unde depunerile sunt mai groase, combinația dintre bicarbonat de sodiu și oțet este extrem de eficientă.

Presară bicarbonat pe suprafața afectată, apoi aplică oțet. Reacția efervescentă ajută la desprinderea murdăriei. După câteva minute, freacă ușor cu un burete moale și clătește bine. Metoda este ideală pentru curățarea în profunzime.

Lămâia, alternativă naturală și parfumată

Sucul de lămâie, bogat în acid citric, ajută la dizolvarea calcarului și redă strălucirea sticlei.

Poți freca direct suprafața cu o jumătate de lămâie sau poți aplica sucul cu o lavetă. Lasă să acționeze câteva minute, apoi clătește cu apă caldă și șterge bine.

Cum previi depunerile de calcar

Întreținerea constantă este cheia unui aspect curat. Șterge geamurile imediat după fiecare duș cu o racletă sau o cârpă uscată pentru a preveni acumularea apei.

Asigură o bună ventilare a băii, astfel încât umiditatea să nu persiste. De asemenea, aplicarea periodică a unui spray anti-calcar poate crea o peliculă protectoare care împiedică formarea depunerilor.

Prin curățare regulată și folosirea unor soluții simple, naturale, geamurile cabinei de duș pot rămâne curate și strălucitoare fără efort excesiv.

