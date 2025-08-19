Căderea părului, cunoscută și sub numele de alopecie, este o afecțiune dermatologică caracterizată prin pierderea firelor de păr de pe scalp sau din alte zone ale corpului. Cauzele pot fi diverse, de la factori genetici, fluctuații hormonale, afecțiuni medicale, stres, sau deficiențe nutriționale.

Cuprins:

Ce se știe despre căderea părului

Cum poate fi rezolvată problema căderii părului

Suplimente care ajută la sănătatea scalpului

reprezintă o problemă frecventă cu care se confruntă bărbații și femeile, iar cauzele sunt multiple, așa cum arată specialiști. De regulă, pierderea a 50–150 de fire de păr pe zi este considerată normală, dar atunci când lucrurile iau amploare este nevoie de o intervenție.

Prin adoptarea unei diete bogate în nutrienți și un aport de suplimente, precum și prin adoptarea unor obiceiuri sănătoase, căderea părului poate fi prevenită sau încetinită. Astfel, părul rămâne puternic, strălucitor și mai rezistent în timp.

Pentru a evita căderea părului există și soluții naturale, foarte eficiente, de la alimentație și suplimente, până la proceduri de de îngrijire a scalpului. Pentru ca aceste soluții să dea rezultate, este nevoie să identificăm cauzele care duc la căderea părului pentru a le elimina. Așa cum arătam acestea sunt mai multe:

ereditatea este una dintre cauzele căderii părului cel mai des întâlnite;

modificările hormonale care survin în contextul unei sarcini, a nașterii, la menopauza sau a problemelor tiroidiene pot influența semnificativ sănătatea părului;

afecțiuni medicale și medicamentele. Anumite boli și tratamente medicale pot avea drept consecință căderea părului;

stresul este un factor important, în zilele noastre, care poate afecta sănătatea podoabei capilare;

coafurile sau tratamentele chimice de îngrijire pot avea, de asemenea, influență asupra procesului de cădere a părului. Împletiturile strânse sau cozile tensionate pot provoca alopecie de tracțiune. De asemenea, anumite substanțe chimice pentru îngrijirea părului pot provoca probleme;

deficiențele nutriționale precum lipsa unor vitamine și minerale esențiale din organism afectează direct sănătatea foliculilor de păr.

Cum poate fi rezolvată problema căderii părului

Una dintre soluțiile , care previn căderea părului, este alimentația potrivită. O , bogată în minerale și vitamine joacă un rol esențial în menținerea unui păr sănătos și puternic. Există câteva alimente care pot contribui la sănătatea podoabei capilare:

ouă sunt bogate în biotină și proteine, esențiale pentru regenerarea firului de păr;

spanacul este o sursă importantă de fier, vitamina A și vitamina C, care sprijină sănătatea scalpului;

somonul conține acizi grași omega-3 care hrănesc foliculii și reduc inflamația scalpului;

nucile și semințele conțin vitamina E, zinc și seleniu, minerale esențiale pentru protecția foliculilor;

morcovi conțin beta-carotenul care aduce un aport de vitamina A în organism și menține scalpul hidratat, stimulând creșterea părului.

În cazul în care aveți probleme de cădere a părului se recomandă să evitați alimentele procesate, zahărul, uleiurile cu acizi grași trans și alcoolul, deoarece acestea pot accelera alopecia.

Suplimente care ajută la sănătatea scalpului

Dacă dieta nu este suficientă și nu furnizează toți nutrienții necesari, aceasta poate fi susținută cu ajutorul suplimentelor alimentare. În tratarea căderii părului sunt recomandate următoarele:

biotină (vitamina B7) care întărește firul de păr și stimulează creșterea;

zincul, un mineral esențial pentru sănătatea foliculilor;

uleiul din semințe de dovleac are ca efect reducerea DHT și susținerea densității părului;

colagenul îmbunătățește elasticitatea și previne ruperea părului;

vitamina D ajută la creșterea părului;

vitamina E este un antioxidant care reduce stresul oxidativ la nivelul scalpului;

fierul și seleniu sunt esențiale pentru oxigenarea foliculilor și sănătatea hormonală;

Ashwagandha și Rhodiola sunt plante adaptogene care reduc stresul și stimulează creșterea părului.

Recomandări pentru prevenirea căderii părului

În afară de alimentație și de suplimente, este nevoie și de o rutină zilnică ce poate influența pozitiv sănătatea scalpului și a părului. Astfel, se recomandă: