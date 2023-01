Cum explică Arafat creșterea uriașă a cazurilor de gripă din țară: „Acum e mai puternică pentru că am purtat măşti o perioadă de doi ani şi ne-am ferit”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a transmis joi că este o presiune mare pe Unităţile de Primiri Urgenţe, ținând cont de numărul mare de viroze şi gripe, dar şi pe segmentul consultaţiilor la domiciliu.

Potrivit acestuia, la nivel naţional nu este o creştere semnificativă a numărului de cazuri, fiind o perioadă clasică de viroze, totuși în acest an virusul este mai puternic, după ce doi ani la rând oamenii au purtat mască, din cauza Covid-19, potrivit .

Raed Arafat, despre creșterea uriașă a cazurilor de gripă din România

„ . Oricând avem o perioadă de viroze, asta e anual, există o presiune mare pe partea de consultaţii la domiciliu şi există o presiune pe partea Unităţilor de Primiri Urgenţe unde vin pacienţii care se simt mai rău şi care unii dintre ei au nevoie chiar de investigaţii, radiografii, una-alta, care nu pot să se facă nici la medicul de familie, nici în alte zone decât în astfel de unităţi.

Gripa în sine poate să ducă că bolnavul să ajungă la Terapia Intensivă. Persoanele în vârstă trebuie evaluate corect, persoanele vulnerabile cu diabet, cu alte boli, trebuie evaluate corect”, a declarat Raed Arafat.

Şeful DSU a arătat că, la nivel național, nu se simte o creştere semnificativă a cazurilor de gripă.

„A fost o creştere, dar media cazurilor pe ţară nu se simte în ea o creştere semnificativă în această perioadă. Suntem la 13.000-14.000 de cazuri. În weekend vedem o oarecare scădere, dar asta se împarte pe o ţară întreagă (…) Sunt perioade de sezon de viroze, gripe şi asta se întoarce după Covid. La Covid era o altă situaţie, am avut creşteri pe perioade, noi le spuneam valuri.

Acum avem care în fiecare an vine şi pentru că cu toţii am purtat măşti o perioadă de doi ani şi ne-am ferit, acum că lumea circulă fără mască peste tot, normal că gripa revine şi revine mai puternic anul asta. Noi o perioadă de doi ani nu prea am avut sezon de gripă cum avem acuma sau cum l-am văzut înainte”, a mai precizat acesta.