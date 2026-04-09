Cum explică CTP victoria rapidă, în primă instanță, a postului Realitatea Plus: Este caracatița Savonea, care face asta pentru că știe că nu va păți nimic cu Nicușor Dan la Cotroceni (VIDEO)

Traian Avarvarei
09 apr. 2026, 22:19
Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Captură video - Vorbitorincii / YouTube
Cuprins
  1. Ce victorie a obținut Realitatea Plus în instanță
  2. Cum explică CTP victoria rapidă a Realității Plus în instanță

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a explicat de ce crede că postul TV Realitatea Plus a reușit în nici 24 de ore să obțină în instanță continuarea emisiei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Ce victorie a obținut Realitatea Plus în instanță

Curtea de Apel București (CAB) a suspendat aplicarea deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) prin care postului Realitatea Plus i-a fost retrasă licența.

Realitatea Plus a deschis două procese. În primul a cerut anularea deciziei CNA, iar în al doilea suspendarea deciziei până când se judecă procesul privind anularea. CAB s-a pronunțat în al doilea caz.

Decizia CAB poate fi atacată cu apel în cinci zile, iar CNA va face acest lucru la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ).

Cum explică CTP victoria rapidă a Realității Plus în instanță

Întrebat cum își explică rapiditatea cu care Curtea de Apel București s-a pronunțat în această speță, Cristian Tudor Popescu a răspuns: „Ce să mai explic? Este caracatița Savonea, care face asta pentru că poate și domnul Nicușor Dan n-a reușit nici măcar s-o facă să-și miște coada. Măcar atât! Măcar unul dintre tentacule să-l miște, ca să dea un semn că e afectată în vreun fel de președinția domnului Nicușor Dan. Asta este cauza. A văzut că este un vorbete Nicușor Dan, că debitează niște aberații care nu pot fi puse în practică. A văzut asta Savonea, care nu e proastă, e doar ticăloasă și atunci n-are niciun moment sentimentul că ar putea să dea socoteală în vreo zi pentru mizeria asta cu Realitatea așa-zis Plus, cu Marș TV”.

„Cum justifică faptul? Au acele datorii imense și totuși vine, iată, Curtea de Apel în 24 de ore și spune că n-au acele datorii, să mergă emisia mai departe, să continue propaganda aia dezgustătoare care nu mai ține seama de nicio regulă a jurnalismului. De nimic, absolut!

Cea mai inundă televiziune, probabil, în clipa de față și iată că CAB-ul face asta pentru că poate și știe că nu va păți nimic cu domnul Nicușor Dan la Cotroceni”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.

Citește și...
Vagon infestat cu ploșnițe retras de CFR Călători. Ruta pe care circula trenul (VIDEO)
Eveniment
Vagon infestat cu ploșnițe retras de CFR Călători. Ruta pe care circula trenul (VIDEO)
Restricții de circulație în București pentru funeraliile lui Mircea Lucescu
Eveniment
Restricții de circulație în București pentru funeraliile lui Mircea Lucescu
Forțe de ordine mobilizate de Paște: peste 9.000 de agenți pe drumuri și la graniță. Ce trebuie să știe șoferii
Eveniment
Forțe de ordine mobilizate de Paște: peste 9.000 de agenți pe drumuri și la graniță. Ce trebuie să știe șoferii
Marea dilemă a iepurașilor de Paște. Ce se întâmplă, de fapt, cu dulciurile care rămân pe rafturile magazinelor
Eveniment
Marea dilemă a iepurașilor de Paște. Ce se întâmplă, de fapt, cu dulciurile care rămân pe rafturile magazinelor
Controale ANPC scot la iveală nereguli la carnea de miel și produse perisabile. Ce au găsit inspectorii în unitățile verificate (FOTO)
Eveniment
Controale ANPC scot la iveală nereguli la carnea de miel și produse perisabile. Ce au găsit inspectorii în unitățile verificate (FOTO)
Podul Prieteniei: trafic fără restricții pe ambele sensuri între până marți. Ce măsuri au fost anunţate pentru fluidizarea traficului
Eveniment
Podul Prieteniei: trafic fără restricții pe ambele sensuri între până marți. Ce măsuri au fost anunţate pentru fluidizarea traficului
Amenzi de milioane în urma controalelor efectuate de Apele Române. Unde au găsit inspectorii cele mai grave probleme
Eveniment
Amenzi de milioane în urma controalelor efectuate de Apele Române. Unde au găsit inspectorii cele mai grave probleme
Marinescu răspunde criticilor. Ce spune despre numirile lui Florența și Voineag pe noi funcții: „Nu există niciun element de troc politic” (VIDEO)
Eveniment
Marinescu răspunde criticilor. Ce spune despre numirile lui Florența și Voineag pe noi funcții: „Nu există niciun element de troc politic” (VIDEO)
Cum răspunde Marinescu acuzației că noul procuror general a protejat un preot violator: „Justiția și emoția nu trebuie să se întâlnească. Nu putem să facem speculații asupra unor decizii profesionale” (VIDEO)
Eveniment
Cum răspunde Marinescu acuzației că noul procuror general a protejat un preot violator: „Justiția și emoția nu trebuie să se întâlnească. Nu putem să facem speculații asupra unor decizii profesionale” (VIDEO)
Pască fără aluat care iese perfect de fiecare dată. Rețeta lui Sorin Bontea face senzație de Paște (VIDEO)
Eveniment
Pască fără aluat care iese perfect de fiecare dată. Rețeta lui Sorin Bontea face senzație de Paște (VIDEO)
Ultima oră
22:59 - WhatsApp introduce username-uri pentru utilizatori după ani de așteptare. Ce reguli trebuie respectate pentru numele de utilizator
22:51 - Cât a ajuns să coste un sejur All Inclusive în Egipt
22:49 - Dănuț Lupu, critici dure pentru români: Turcii l-au aplaudat pe Mircea Lucescu, iar noi l-am făcut senil, bătrân. În general, noi ne respectăm oamenii după ce mor (VIDEO)
22:27 - S-au pus în vânzare biletele pentru Jocurile Olimpice 2028. Peste un milion de locuri sunt sub 30 de euro
22:23 - Vagon infestat cu ploșnițe retras de CFR Călători. Ruta pe care circula trenul (VIDEO)
21:56 - Ministrul Finanțelor pregătește schimbări importante pentru industria culturală. Nazare: „Claritate şi predictibilitate pentru artişti”
21:48 - Restricții de circulație în București pentru funeraliile lui Mircea Lucescu
21:48 - CTP: „Nicușor Dan nu face nicio mișcare fără a se înțelege cu PSD-ul”. Ce spune despre relația președintelui cu premierul Bolojan (VIDEO)
21:22 - Un hoț din Londra a fost condamnat după ce a furat un ou Fabergé de milioane de euro
21:17 - Ministrul Transporturilor anunță contracte noi pentru vehicule electrice în instituțiile statului. Ce presupun noile investiții