Gazetarul Cristian Tudor Popescu a explicat de ce crede că postul TV Realitatea Plus a reușit în nici 24 de ore să obțină în instanță continuarea emisiei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Ce victorie a obținut Realitatea Plus în instanță

Curtea de Apel București (CAB) aplicarea deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) prin care postului Realitatea Plus i-a fost retrasă licența.

Realitatea Plus a deschis două procese. În primul a cerut anularea deciziei CNA, iar în al doilea suspendarea deciziei până când se judecă procesul privind anularea. CAB s-a pronunțat în al doilea caz.

Decizia CAB poate fi atacată cu apel în cinci zile, iar CNA va face acest lucru la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ).

Cum explică CTP victoria rapidă a Realității Plus în instanță

Întrebat cum își explică rapiditatea cu care Curtea de Apel București s-a pronunțat în această speță, Cristian Tudor Popescu a răspuns: „Ce să mai explic? Este caracatița Savonea, care face asta pentru că poate și domnul Nicușor Dan n-a reușit nici măcar s-o facă să-și miște coada. Măcar atât! Măcar unul dintre tentacule să-l miște, ca să dea un semn că e afectată în vreun fel de președinția domnului Nicușor Dan. Asta este cauza. A văzut că este un vorbete Nicușor Dan, că debitează niște aberații care nu pot fi puse în practică. A văzut asta Savonea, care nu e proastă, e doar ticăloasă și atunci n-are niciun moment sentimentul că ar putea să dea socoteală în vreo zi pentru mizeria asta cu Realitatea așa-zis Plus, cu Marș TV”.

„Cum justifică faptul? Au acele datorii imense și totuși vine, iată, Curtea de Apel în 24 de ore și spune că n-au acele datorii, să mergă emisia mai departe, să continue propaganda aia dezgustătoare care nu mai ține seama de nicio regulă a jurnalismului. De nimic, absolut!

Cea mai inundă televiziune, probabil, în clipa de față și iată că CAB-ul face asta pentru că poate și știe că nu va păți nimic cu domnul Nicușor Dan la Cotroceni”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.