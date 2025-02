Cum explică DIICOT plecarea fraților Tate în SUA / Recent, trimisul special al lui Trump i-a spus ministrului Hurezeanu că e interesat de soarta celor doi

DIICOT a reacționat printr-un comunicat la știrea că frații Andrew și Tristan Tate au reușit să plece din România în Statele Unite, în ciuda acuzațiilor extrem de grave ce li se aduc la noi în țară.

Amintim că frații Tate au reușit să plece în Florida în contextul în care presa internațională că Administrația Trump a făcut presiuni pe România ca aceștia să fie lăsați liberi. De asemenea, și ministrul nostru de Externe, Emil Hurezeanu, că trimisul special al SUA, Richard Grenell, i-a spus direct că e interesat de soarta fraților Tate.

Procurorii DIICOT au transmis că a fost admisă solicitarea privind modificarea obligației celor doi de a nu părăsi teritoriul României, dar nu au spus cine a făcut această solicitare și cine a admis-o.

„Cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar a fost respinsă, aceasta fiind menținută în ambele dosare în care se efectuează urmărirea penală.

A fost admisă solicitarea privind modificarea obligației impuse inculpaților de a nu părăsi teritoriul României, celelalte obligații fiind menținute de către procurorii DIICOT, inclusiv cea referitoare la prezentarea în fața organelor judiciare la fiecare chemare, cu atenționarea că încălcarea cu rea-credință a obligațiilor ce le revin poate conduce la înlocuirea controlului judiciar cu o măsură privativă de libertate superioară”, au explicat procurorii, într-un comunicat.

DIICOT a precizat în final că, pe parcursul întregului proces penal, cei doi beneficiază de „drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.

TATE BROTHERS LEFT ROMANIA!

THEY ARE COMING TO THE UNITED STATES 🇺🇸

— Tate News (@TateNews_)