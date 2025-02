Cum explică Horațiu Potra armele găsite în locuința sa: „Decât să mori în legalitate, mai bine trăiești în ilegalitate”

Mercenarul Horațiu Potra a explicat sumele de bani pe care le-au găsit procurorii în locuința sa, a zis că „o să îmi asum nerespectarea regimului armelor și munițiilor” și a negat că are vreo legătură cu campania lui Călin Georgescu.

Amintim că, la perchezițiile de miercuri dimineață, procurorii și polițiștii în casa lui Potra mitraliere, pistoale, grenade, muniții și milioane de dolari puse într-un seif ascuns sub podea.

Horațiu Potra, despre banii și armele din locuința sa

„Intr-adevar, da, s-au gasit sume de bani. Vreau sa spun ca sunt plecat din Romania din 92 si pana in 2019 nu am avut resedinta in Romania. In 94 mi-a expirat buletinul si mi-am mai facut buletin romanesc doar in 2019. Pana atunci nu am avut resedinta in Romania. Am castigat bani, am lucrat pentru regele din Qatar, am lucrat pentru presedinti in Africa, toti banii i-am adus in Romania. Si nu ma obliga nimeni sa imi tin banii in banca. Pentru ca am vazut ce se intampla: sunt conturi blocate, mi-au inchis conturile si asa mai departe. Toti banii pe care i-am castigat am acte pe ei.

Din 2011 pana in 2018 am avut un contract cu varul actual al regelui din Qatar, var primar cu regele, in care am fost consultant in securitate pentru familia lui, ma platea 45.000 de dolari pe luna. A venit in Romania si a dat o declaratie la notar din care recunoaste ca am avut acest contract si ca a fost onorat. Am lucrat si pentru domnul Frank Timis, din 2012 pana in 2018, am castigat bani, e adevarat. Da, si firma din Anglia, e adevarat, am castigat bani si din firma din Anglia”, a explicat Horațiu Potra, pentru

Cât despre arme, el a spus „nu vreau să declar nimic, o să îmi asum nerespectarea regimului armelor și munițiilor”.

„Eu am invatat ceva de la un om foarte mare din Franta- Capitanul Paul Barille a creat trupele antiteroriste in Franta: Decat sa mori in legalitate mai bine traiesti in ilegalitate. Deci la ora actuala, care pot baga Romania in razboi in orice moment impotriva Rusiei, mai bine sa fii pregatit. Si nu sa fii pregatit sa te bagi cu rusii, ci sa fii pregatit sa te opui ca copiii tai si tineretul din Romania sa plece la razboi”, a mai susținut Horațiu Potra, pentru Realitatea PLUS.

Potra: Nu am nicio legătură cu campania lui Georgescu

Întrebat dacă are vreo legătură directă cu Călin Georgescu, Horațiu Potra a răspuns: „Daca era finantat ceva, nu din Moscova, de mine personal, daca finantam ceva la domnul Calin, fiti sigur ca va aratau astia la televizor. Pentru ca au luat telefonul, au reusit sa intre in telefon, cum au aratat acel mesaj trimis la Frank Timis. Deci nu am finantat absolut cu nimic. Nu ai cum sa vii cu valiza cu bani, nu ai cum sa stergi plati facute prin banci, totul e la vedere. Deci nu m-am dus sa finantez. Nu am venit don Moscova cu valiza de bani. Ati incercat vreodată sa veniti prin aeroport cu valize de bani? Nu am nicio legatura cu campania lui Calin Georgescu”.